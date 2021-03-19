Строители показали будущим новоселам их квартиры

Новые квартиры получат переселенцы из ветхого и аварийного жилья сел Высокое и Таранай. И накануне приемки домов они их посмотрели.

Специалисты вместе с новоселами проверили водопроводную систему, приборы учета потребления воды, системы отопления, газоснабжения, внешнюю и внутреннюю отделку домов. Строительные дефекты, выявленные в результате осмотра, подрядчик пообещал исправить до заселения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– После устранения всех выявленных замечаний мы с новоселами вновь проведем осмотр квартир и только затем подпишем акты приёмки жилых помещений, – отметил директор департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Анивского городского округа Николай Канищев.

Ввод зданий в эксплуатацию запланирован через три недели. По договору компания-застройщик сдаёт квартиры с чистовой отделкой внутренних помещений, установленной сантехникой, бойлерами, газовыми котлами.

Напомним, область первой в России завершает программу расселения аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Так, в прошлом году в регионе расселили 131 тысячу квадратных метров такого жилья. Теперь по инициативе губернатор Валерия Лимаренко островной регион становится пилотным в реализации новой программы. До конца 2026 года планируется расселить свыше 640 тысяч аварийных «квадратов».