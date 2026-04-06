Строительные дефекты вывели из строя школьное здание в селе Кировское

Время каникул прошло, но школа в селе Кировское Тымовского района остаётся закрытой – занятия в её стенах не начинают из-за строительных проблем. С понедельника школьники – а это 199 человек – учатся в школах райцентра и села Красная Тымь, сообщила начальник управления образования тымовской администрации Галина Русских. В пострадавшем строении располагается и детсад, его группы временно перевели в детсад № 1 Тымовского. Для подвоза малышей выделен автобус.

Места в организованных классах и группах должно хватить для всех. Но без сложностей наверняка не обойдётся. Это связано и с корректировкой расписания, и с дополнительным питанием и пр. Наконец, некоторые из учащихся школы в Кировском живут в соседних сёлах Ясное и Зональное. Дорога туда и обратно будет занимать у них больше времени. Школьникам, кроме тех, кто учится в начальных классах, придётся ходить на уроки во вторую смену.

Сейчас в школе работает комиссия областного минстроя. На выходных специалисты специализированной лаборатории обследовали строительные конструкции. Данные должны быть готовы к 20 апреля.

Закрыть школу пришлось в конце марта перед началом каникул, поскольку в здании обнаружились строительные дефекты. Это была, образно говоря, видимая часть айсберга. Как удалось выяснить, шлейф строительных проблем, а вместе с ними прокурорских проверок и возбуждённых уголовных дел, тянется с самого начала проектирования и строительств, с 2018 года. Тогда мэрия объявила тендер на строительство. Возвести школу, совмещённую с детсадом, планировалось до 31 декабря 2020 года. Максимальная стоимость нового объекта составляла тогда 398 млн рублей.

Проект был разработан ещё раньше, но его отклонили из-за высокой стоимости и отправили на переделку. Новый участник аукциона уменьшил стоимость, но в апреле 2019-го контракт с ним расторгли, хотя он выполнил часть работ. После этого в результате конкурсных процедур появился новый подрядчик – хабаровская компания «Интера» (сейчас находится в предбанкротном состоянии). Срок выполнения работ оставался прежним – 31 декабря 2020 года. Но тут начались отклонения от курса. Подрядчик заявил, что работы выполнены, а оплаты нет, требовал от местной администрации свыше 24 млн рублей, обращался в прокуратуру. Сумма контракта увеличилась до 480 млн рублей, в том числе за счёт областных субсидий.

С конца 2019 года начались прокурорские проверки, поскольку на стройке выявились нарушения Градостроительного кодекса. В частности, специалисты стройнадзора установили, что работы ведутся не в соответствии с проектом, прошедшим госэкспертизу. Одно из отступлений – строители применяли бетон и стройматериалы не тех марок, что были предусмотрены в документации. Характерный штрих – в одной из кладок использовали кирпичи с трещинами…

Стало понятно, что к намеченному сроку школу-детсад не сдадут. Хабаровская компания между тем заявила, что предстоит выполнить множество дополнительных работ, не учтённых в проекте и контракте, но без которых возвести здание нереально. В итоге стоимость муниципального контракта снова увеличилась – до 652 млн 367 тыс. 682 рублей. Работы были выполнены и приняты.

В феврале 2022-го на фасаде школы стали появляться трещины. Через несколько месяцев, в июле, район заключил муниципальный контракт на второй этап строительства с компанией СТЭК – благоустройство стадиона. Оплата из тымовской казны подрядчикам поступала, но работы не велись. Следователи возбудили уголовное дело о причинении крупного ущерба.

1 сентября 2023 года в школе прошла торжественная линейка. А в ноябре случилось возгорание в сушильном шкафу для одежды и обуви. Недочёты стали проявляться один за другим.

В декабре того же года родители забили тревогу, обратились с жалобой на состояние помещений и на качество работ. В мае 2024-го следком возбудил уголовное дело по признакам преступления, указанного в ч. 1. ст. 285 УК РФ, – ненадлежащее исполнении обязанностей должностными лицами.

Теперь заказчик с подрядчиком спорят в судах, просят привлечь экспертов. На основании их выводов должны подтвердить или опровергнуть целый перечень дефектов: протечки, трещины, неработоспособность пожарных гидрантов и многое другое. Хотя ведь ещё в 2020 году строительная государственная экспертиза выносила заключение о подмене стройматериалов.

В общем, неудивительно, что нарушения в ходе строительства дали о себе знать. Это видимые невооружённым глазом трещины по всему фасаду и на лестничных клетках, по периметру примыкания пола и стен. Деформированные дверные проёмы и стеклопакеты. А ещё – трещины несущих конструкций здания, видимые расхождения швов на стыках стен и пр. И ко всему прочему – упавший на прошлой неделе с крыши элемент декора.