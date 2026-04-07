Строительные дефекты здания школы в селе Кировское Тымовского района аукнулись нескольким чиновникам

Глава области освободил от должности заместителя министра образования региона за ненадлежащий контроль за содержанием и эксплуатацией здания.

Первый заместитель областного министра строительства получил выговор. Администрации Тымовского района рекомендовано отправить в отставку исполняющего обязанности начальника управления образования и привлечь к дисциплинарной ответственности вице-мэра, курирующего вопросы социальной политики.

Об этих решениях Валерий Лимаренко заявил на прошедшем заседании правительства региона.

– Никто из детей не попал под обрушение, потому что были каникулы. Если бы, не дай бог, случилась трагедия, вышеперечисленные люди оказались бы под уголовным преследованием. В нашем регионе такие случаи недопустимы, – подчеркнул губернатор.

Как уже сообщал «Советский Сахалин», школу в Кировском сдали в эксплуатацию в 2023 году. Впоследствии стали выявляться строительные дефекты. Учебные занятия в ней прекращены с конца марта. До конца нынешней недели аккредитованная лаборатория объявит результаты инструментального обследования. По итогам экспертизы специалисты дадут рекомендации по устранению нарушений.

Владимир Павлов.

Фото: скриншот с видео.

