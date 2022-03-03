Строительство аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске идет по графику

Заместитель председателя правительства островного региона Сергей Олонцев и депутаты областной Думы проверили ход строительных работ на важнейшем инфраструктурном объекте.

Завершением строительства обьекта занимается компания «Восточные ворота страны». Это совместное предприятие регионального правительства области и компании «Красинвест». Новый инвестор, выигравший в 2021 году открытый конкурс на право достройки аэровокзала, усовершенствовал проект для увеличения его пропускной способности.

Новый аэровокзал позволит обслуживать до 5 миллионов пассажиров в год. Благодаря перепланировке внутренних галерей появилась возможность принимать 1600 пассажиров в час, по прежнему проекту было только 800. Предусмотрели 11 выходов на посадку вместо 7, 50 кабин паспортного контроля вместо 14 и 8 пунктов досмотра вместо 6.

С приходом нового инвестора была преобразована архитектурная концепция и прилегающей площади. На следующем этапе планируется обустройство привокзальной площади, строительство гостиницы 4* с закрытым переходом из здания аэровокзала, а также магазинов, кафе и других объектов сферы услуг.

Архитектурную концепцию разработала студия Сергея Шведова из Санкт-Петербурга.

– Сейчас внутри ведутся работы по демонтажу и монтажу перегородок согласно новой планировке. Увеличена площадь галерей, чтобы организовать встречные потоки пассажиров внутренних и международных рейсов, – рассказал Сергей Олонцев. – Мы со стороны областного правительства дважды в месяц проводим совместные совещания с инвестором. Там решаются все актуальные вопросы по объекту и осуществляется контроль за ходом строительства. Срок сдачи в эксплуатацию – декабрь 2022 года. Никто о переносе сроков не говорит. Если потребуется, оборудование и материалы будут заменяться на не уступающие по качеству аналоги производства России и Азии.

Работы по достройке аэровокзального комплекса начались в августе 2021 года. Сегодня на объекте трудятся 150 человек, в марте число работников увеличится до 260, в пиковые периоды – до 750. Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу – максимально привлекать на строительную площадку жителей Сахалинской области и местные компании поставщиков, сообщает пресс-служба регионального правительства.