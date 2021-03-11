Строительство нового здания консультационно-диагностического центра в Южно-Сахалинске идет полным ходом. Компания опережает график на два месяца. Возведено уже шесть этажей из семи запланированных. Готовы помещения лабораторного корпуса, поликлиники и диагностического центра. Строительные работы на объекте планируется завершить уже в этом году. Затем начнется отделка помещений и установка оборудования.

Современные аппараты УЗИ, компьютерный томограф, маммограф позволят выявлять опасные болезни на ранних стадиях. На каждом этаже обустроят комфортные зоны ожидания для пациентов. Будут работать кабинеты неотложной помощи, инфекционный блок с отдельным входом, дневной и круглосуточный стационары, отделения физиотерапии и лечебной физкультуры.

В новом корпусе медицинскую помощь начнут получать до 900 пациентов в сутки.

Предусмотрена и удобная парковка. Еще 40 мест для авто будет отведено на подземной парковке, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– У посетителей КДЦ – а среди них много людей в возрасте от 65 – не должно быть проблем с удобной парковкой. Это важная составляющая комфортной среды. Кроме того, мы благоустроим территорию у медицинского учреждения. Здесь появятся зеленые зоны и места отдыха, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.