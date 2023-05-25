Строительство – локомотив экономики. Сергей Надсадин принял участие в выставке «СахалинСтройЭкспо»

В 21-й раз в Южно-Сахалинске проходит специализированная выставка «СахалинСтройЭкспо», которая объединила крупные строительные организации, специалистов в области промышленного и жилищного строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Программа первого дня мероприятия стартовала с церемонии открытия, в которой приняли участие заместитель председателя правительства островного региона Сергей Олонцев. С приветственным словом к участникам обратился мэр города Сергей Надсадин.

Глава города подчеркнул, что Южно-Сахалинск — один из городов-лидеров на Дальнем Востоке по жилищному строительству. По итогам 2021 года областной центр стал третьим городом в стране по темпам возведения жилья в расчете на одного жителя. В 2022 году было введено более 285 тысяч квадратных метров жилья. В этом году запланирован ввод около 250 тысяч квадратных метров, в том числе за счет реализации масштабных проектов по строительству ЖК «Уюн», ЖК «GreenTown» в селе Новая Деревня, ЖК «Южный парк», микрорайона «Горизонт».

Важно, что обязательным условием при строительстве новых микрорайонов является обеспечение их социальной инфраструктурой – школами и детскими садами, благоустроенными общественными пространствами и другими объектами.

– Развитие нашего города тесно связано со строительной отраслью, которая является локомотивом экономики. Сегодня в областном центре строится взлетно-посадочная полоса, новый аэровокзал, происходит интеграция железной дороги в систему общественного транспорта, будут созданы индустриальный парк, агропромышленный парк, также завершено проектирование научно-образовательного центра. Вся эта работа вызывает чувство гордости за строителей, которые своим трудом вносят вклад в формирование современного облика Южно-Сахалинска и повышение качества жизни горожан, – сказал Сергей Надсадин.

Глава города также поблагодарил ветеранов строительной отрасли, многие из которых работали на Сахалине в 1970 – 1980 годах и заложили крепкий фундамент для развития региона.

На выставке проведены круглые столы, конференции, презентации проектов, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.