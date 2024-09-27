Строительство студенческого городка«СахалинТех» близится к завершению

На площадке строители практически возвели 22 надземных и 3 подземных этажа. В первом и втором корпусах, рассчитанного на проживание 1500 студентов и преподавателей,завершены все монолитные работы. Здесь строители приступили к монтажу вентиляционного фасада и кровли. В третьем корпусе возведены уже четыре первых этажа.

Параллельно на площадке научно-образовательного центра (НОЦ) продолжаются строительные работы. Здесь выполнено бетонирование конструкций первого и второго корпусов.

На объектах ежедневно работают почти 400 специалистов и около 30 видов спецтехники разного назначения, рассказал руководитель проекта Юрий Чистяков.

– Студенты получат знания по важнейшим для экономики региона направлениям – шельфовым проектам, новой энергетике, экономике океан, говорит губернатор Валерий Лимаренко. – Мы не просто создаем новый университет, мы переформатируем научно-образовательную базу, создаем кадры для наших предприятий, даем молодежи возможность активно применять свои знания на практике. Сразу после окончания вуза и получения диплома наши выпускники будут получать рабочие места на ведущих предприятиях региона.