Стройки развернутся во всех районах. Цель – возвести в 2022 году более 500 тысяч квадратных метров жилья

Губернатор Валерий Лимаренко на рабочем совещании 12 июля обсудил

с крупнейшими застройщиками региона планы по строительству жилья на следующий год.

В ходе мероприятия было озвучено, что в 2022 году на островах планируется возвести более 500 тысяч квадратных метров жилья. Стройки будут развернуты в каждом муниципальном образовании Сахалина и Курил. Чтобы достигнуть показателя, губернатор поручил профильным специалистам усилить взаимодействие с подрядными организациями области. В частности, в рамках решения задач, связанных с работой по подготовке инженерной инфраструктуры на площадках. Сахалинские строители подтвердили готовность участвовать в реализации планов областного правительства.

– Сахалинцы и курильчане достойны того, чтобы жить в качественном и современном жилье. И мы многое для этого делаем. В прошлом году регион преодолел отметку в 430 тысяч квадратных метров построенного жилья. Это хороший показатель, но нам необходимо строить еще больше – по 500 тысяч «квадратов» ежегодно, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Отметим, областные власти используют все возможные механизмы для увеличения объемов жилищного строительства, сообщила пресс-служба правительства региона.

Так, с финансовым институтом развития ДОМ.РФ подписано соглашение о строительстве 50 тысяч квадратных метров арендного жилья. Более 800 сахалинцев смогут улучшить свои жилищные условия – врачи, учителя и другие востребованные специалисты.

С группой компаний ПИК заключено соглашение о реализации проектов комплексной застройки площадью более 800 тысяч квадратных метров.

Увеличению объемов жилищного строительства также способствует система ипотечного кредитования. К программе «Дальневосточная ипотека» присоединились более 1200 островных семей.

Еще один фактор развития рынка нового жилья – внедрение индустриальных методов строительства. В этом году планируется сдать завод по производству домокомплектов для индивидуального жилищного строительства и цех по производству панелей для индустриального домостроения.

Виктор Малышев.