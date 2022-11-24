Студень по-сахалински. Портрет декабря

Сезон, когда островные рыболовы-любители, одевшись потеплее, отправляются на свою любимую подледную рыбалку, когда все от мала до велика вспоминают о существовании коньков и лыж, санок и сноубордов и устраивают катания. А еще оживает предвкушение от новогодне-рождественских каникул. Все это про последний месяц года. Планов у островитян на это время громадье, но не подведет ли погода, что скажут синоптики?

В первой половине месяца, как правило, сохраняются типичные признаки ноября, погода отличается неустойчивостью. Днем часто теплеет, вечером холодает. Настоящая суровая зимушка-зима наступает во второй половине месяца. У сахалинских метеорологов пока нет оснований полагать, что в такой сценарий в нынешнем году будут внесены коррективы.

Совсем как на Чукотке

По прогнозу гидрометцентра России, предстоящий декабрь на Сахалине может быть холоднее среднестатистического, причем средняя месячная температура воздуха в северной половине острова будет сравнима с температурой на большей части Чукотки, Магаданской области, Камчатки и тихоокеанского побережья Хабаровского края.

Каким будет этот месяц для Южно-Сахалинска? Вот что об этом сообщили в региональном управлении гидрометеослужбы. Судя по развитию метеособытий под занавес ноября, погода следующего месяца ожидается такой же неустойчивой. Виной тому – целая череда циклонов, атакующих острова. Они несут с собой волны тепла и холода, осадки то в виде снега, то в виде дождя. Скорее всего, как это бывало прежде, стабилизируются эти погодные качели лишь во второй половине месяца.

Кстати, из истории метеонаблюдений известно, что самым холодным выдался декабрь 1952 года, средняя месячная температура тогда составила минус 15,6 градуса. Самым теплым до сей поры являлся декабрь 1980-го с показателем минус 4,8 градуса.

Три белых коня…

Прошлогодний декабрь в областном центре был на 1,8 градуса теплее нормы, фактическая температура составила минус 8,5 градуса. Был поставлен рекорд самой высокой температуры воздуха последнего месяца года: 10 декабря столбик термометра днем поднялся до отметки плюс 9 градусов.

Осадков в декабре 2021 года выпало больше обычного: 98 миллиметров при норме 71. Впрочем, многолетние наблюдения показывают, что из трех зимних месяцев в Южно-Сахалинске самым многоснежным является декабрь.

В системе Росгидромета с периодичностью 15 – 20 лет пересматриваются показатели среднемесячной климатической нормы регионов. Для сравнения: по осадкам климатическая норма января для областного центра составляет 56 миллиметров, февраля – 38 миллиметров.

Применительно к Южно-Сахалинску с 1971 по 2000 год действовала норма минус 8,7 градуса. Сейчас же действует показатель, высчитанный за период 1991 – 2020 годов, и он составляет минус 8,5 градуса. То есть произошло потепление на 0,2 градуса. Для января ранее действовала норма минус 13, сейчас – минус 11,5, для февраля была норма минус 12,1, стала минус 11,2. Потепление налицо.

Метельная свистопляска

Прошлый декабрь начался и закончился снежными циклонами. 1 – 2 декабря 2021 года в области выпали обильные, местами очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, наблюдались гололедные явления.

Стихия сопровождалась в северных районах сильной метелью, снижавшей видимость до 0,5 километра и менее. А порывы ветра местами достигали ураганных значений 33 – 35 метров в секунду. В Охинском районе со зданий срывало кровли. На время прерывалось автобусное сообщение с селами.

Следующий снежный циклон нагрянул 13 – 14 декабря, в Южно-Сахалинске в расчистке улиц от снежных заносов участвовало до сотни дорожных рабочих и спецтехника. А перед самым Новым годом снежная стихия охватила Охинский, Ногликский, Алек­санд­ровск-Са­ха­линский и Северо-Курильский районы. Сильный снег, метель с порывами ветра до 27 – 32 метров в секунду и всеми сопутствующими «прелестями» вроде снижения видимости и объявления лавинной опасности в Александровск-Сахалинском районе – вот какой здесь выдалась встреча Нового года.

Что в имени твоем?

Свое современное название месяц получил от римского порядкового обозначения месяца — «десятый». У древних славян для него были свои имена: хмурень, просинец, студень, студный, стужайло.

Ему посвящены многие народные пословицы: в декабре зима стелет холсты, а мороз наводит мосты; декабрь — шапка зимы; солнце на лето, зима на мороз поворачивают; светает поздно, да смеркается рано; в декабре солнце сквозь слезы улыбается; декабрь узоры на окнах расписывает.

Как известно, в Северном полушарии астрономическая зима начинается с момента солнцестояния 21 декабря, когда световой день самый короткий, а темное время суток самое продолжительное в году. Именно в этот день на Руси начинались колядки. Праздничные гулянья продолжались до двух недель.

У астрологов свои прогнозы и расчеты, они указывают на то, что до 21 декабря главным знаком зодиака является Стрелец, а позже он уступает место Козерогу. Неоднозначный месяц!

Семен РЕЧКИН.