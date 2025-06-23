Студенческий городок появится в Южно-Сахалинске

Уже в августе студенты САХГу отметят новоселье. Работы на строительной площадке студгородка на 1500 мест на проспекте Победы в Южно-Сахалинске вышли на финишную прямую. Фасад на первом корпусе полностью готов, на втором и третьем – облицовка завершается. Основные силы сейчас брошены на внутреннюю отделку помещений – укладку керамогранита и оштукатуривание стен. Также продолжается монтаж электрических сетей, начато благоустройство территории.

Подрядчик ООО «сфера» обратился к губернатору Валерию Лимаренко с просьбой посодействовать в ускорении доставки материалов на Сахалин.

– У нас задерживаются натяжные потолки, слаботочное оборудование, ограждение. Часть материалов находятся в Москве, часть – в Красноярске. Просим вас, чтобы нас поставили в приоритет. По технике и людям у нас проблем нет. На площадке ежедневно находятся 400 человек, – рассказал технический директор компании Сергей Шемпелев.

– Все, что нужно, мы доставим самолетом в кратчайшие сроки. Всем, чем необходимо, поможем, – ответил Валерий Лимаренко, прибывший на строительную площадку. – Этот объект – важнейший для нашего региона. К новому учебному году студенты и преподаватели должны заселиться в современный студенческий городок. Нельзя допустить отставания от графика! Проводите планерки на строительной площадке каждый день. Студгородок, в любом случае, будем вводить очередями. Заселение будет идти по корпусам и начнется уже в августе.

Студенческий городок – один из объектов передового кампуса СахалинТех. В каждом жилом блоке будет две комнаты, санузел, душевая и кухня-ниша. Три корпуса объединит стилобат, где разместятся тренажерный зал, ресторан, фитнес-центр, административный и медицинский блоки, прачечная самообслуживания, коворкинг. В перспективе в студгородке обустроят детский сад с группами присмотра за детьми, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Строительство кампуса СахалинТех ведется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», который реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина. Параллельно с возведением студгородка на месте бывшего «Дома офицеров» продолжается строительство научно-образовательного центра. Единовременно здесь будут учиться 2,5 тысяч студентов. Сдать НОЦ должны в следующем году.

Олег Романов.