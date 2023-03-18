Студент РГГУ защитил диплом, который ему написала нейросеть ChatGPT за сутки до сдачи. ВУЗ по итогу поддержал использование нейросетей в обучении, и выпускника даже пригласили на круглый стол Комитета Госдумы по информационной политике для обсуждения дальнейшего использования нейросетей в образовании.
Регистрация завершается 15 марта 2023 года на сайте: https://муравьевамурский-2030.рф/
Программа «Муравьёв-Амурский – 2030» - годовая образовательная программа с последующим двухлетним трудоустройством на государственную службу в...
На крутых склонах
Состязания проходили с 3 по 8 марта на трассах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».
Соревнования собрали более 100 спортсменов, представляющих 16 регионов России. Горнолыжники...