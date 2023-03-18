Студент РГГУ защитил диплом, который ему написала нейросеть ChatGPT за сутки до сдачи. ВУЗ по итогу поддержал использование нейросетей в обучении, и выпускника даже пригласили на круглый стол Комитета Госдумы по информационной политике для обсуждения дальнейшего использования нейросетей в образовании.

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