Студенты сахалинских вузов могут получить компенсацию расходов на оплату обучения

Студенты сахалинских вузов могут воспользоваться новой мерой поддержки и получить компенсацию расходов на оплату обучения. Органы социальной защиты населения готовы к приему соответствующих заявлений.

Прошедшим летом по поручению губернатора Валерия Лимаренко в регионе на 2025 — 2026 годы введена дополнительная мера социальной поддержки студентов. Выплата в размере 50 процентов стоимости платы за первый год обучения предоставляется гражданам, которые впервые очно получают высшее образование по основным образовательным программам высшего образования (бакалавриат и специалитет) в вузах региона.

— Правительство области стремится развивать высшую школу в регионе. Это необходимо для того, чтобы обеспечить кадрами нашу экономику, дать островной молодежи возможность получить востребованную специальность здесь, на родной земле, — сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. — Для этого мы возводим в Южно-Сахалинске кампус СахалинТех. Ввели в практику возмещение половины затрат на оплату обучения в островных вузах. С помощью новой меры поддержки мы открыли дорогу к высшему образованию, к успешной профессиональной карьере молодым людям, которые хотят учиться, но сталкиваются с финансовыми трудностями,

Как отметила министр социальной защиты Ольга Орлова, компенсация выплачивается на основании письменного заявления.

— Документ необходимо представить в органы социальной защиты на бумажном носителе не позднее 30 ноября 2025 года, — сказала руководитель ведомства.

Компенсация выплачивается при соблюдении ряда условий. В частности, образовательная организация должна иметь соответствующую лицензию, а профессиональная образовательная программа — государственную аккредитацию. Еще одно условие касается самих молодых людей. Компенсацию могут получить только те студенты, которые заключили договор об образовании в 2025 году и прежде не пользовались мерами социальной поддержки в части оплаты учебы в вузах по иным основаниям.