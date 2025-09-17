Студгородок кампуса СахалинТех в Южно-Сахалинске начали строить в две смены

Губернатор Валерий Лимаренко проинспектировал строительство студенческого городка кампуса СахалинТех. Подрядчик гарантировал завершить объект к началу учебного года, опередив почти на 2 месяца контрактные сроки, однако существенно отстал от графика производства работ. Глава островного региона потребовал ускориться и завершить стройку до конца сентября.

Проект по созданию кампуса СахалинТех – стратегический. Вуз должен обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров для экономики региона. Новый студенческий кластер будет состоять из научно-образовательного центра (НОЦ) и студенческого городка на 1,5 тысячи мест. Строительство первого объекта должны завершить в 2026 году, общежития – в 2025 году. Причем, по контракту срок его сдачи – 30 ноября, но сдать его обещали досрочно, к началу нового учебного года. Эта договоренность была нарушена, на объекте не сумели вовремя выполнить целый ряд работ. По словам представителей руководства строительных компаний, основные причины – нехватка специалистов и задержки в поставке материалов. Глава региона с этими объяснениями не согласился.

– Новое общежитие – это комфорт наших студентов. Ребята должны жить в современных условиях, чтобы не отвлекаться от учебного процесса на бытовые вопросы. Именно поэтому важно ускориться и как можно быстрее закончить строительство. Недостаток ресурсов – результат плохой организации работ. Не принимаю это в качестве оправдания. Вы должны были заранее составить график привлечения специалистов, поставок материалов и оборудования и жестко его контролировать. Теперь принимайте меры. Пока бригады не отчитаются о выполнении посменного задания, никто не должен покидать стройплощадку. И хочу предупредить генподрядчика: дальнейшие задержки и выход за контрактные сроки могут иметь самые серьезные последствия, – сказал Валерий Лимаренко.

Студенческий городок состоит из трех корпусов. Техническая готовность центрального блока – 90 процентов. Здесь запускаются инженерные системы, устанавливается мебель. Наиболее серьезные проблемы отмечены на строительстве двух других корпусов. Поэтому требуется существенно наращивать темпы работ.

– Подрядчики дополнительно привлекли на объект 64 специалиста. Ежедневно с утра встречаемся на объекте со всеми строительными компаниями, устанавливаем план работ на день. Вечером сверяем фактический объем выполненных работ и планируем посменное задание на следующий день. По некоторым видам работы выполняются в две смены – в дневное и ночное время. Все строительно-монтажные работы должны закончить до 20 сентября, – сказал министр строительства Сахалинской области Николай Давыдов.

СПРАВКА

Кампус СахалинТех должен стать ведущим научным центром Дальнего Востока. Здесь под руководством опытных наставников студенты будут проводить исследования, готовить передовые решения для предприятий нефтегазового комплекса, рыбной отрасли, транспорта и информационных технологий. В сфере особого внимания также новая энергетика на основе использования водородного топлива, создание и эксплуатация беспилотных аппаратов всех сред. Все это даст мощный стимул развитию целого ряда отраслей, а молодежи позволит получать востребованное и качественное образование, не выезжая за пределы региона.

