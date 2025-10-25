Студгородок передового кампуса СахалинТех начнут заселять в ноябре

Губернатор Валерий Лимаренко на рабочей встрече с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко рассказал о ходе строительства передового кампуса СахалинТех в Южно-Сахалинске. До конца года начнут заселять студенческий городок, где с комфортом смогут разместиться 1500 человек, сообщила пресс-служба правительства региона.

Создание университета СахалинТех – один из самых значимых стратегических проектов, инициированных губернатором и поддержанных Президентом. СахалинТех призван стать ведущим научно-образовательным центром Дальнего Востока. Ученые и студенты будут готовить передовые решения для предприятий нефтегазового и рыбопромышленного комплекса, транспорта и логистики. В сфере особого внимания также новая энергетика, беспилотные системы, искусственный интеллект. Все это даст мощный стимул развитию целого ряда отраслей, а молодежи позволит получать востребованное и качественное образование, не выезжая за пределы региона.

Проект кампуса включает два современных объекта: научно-образовательный центр и студенческий городок. На последнем объекте уже завершаются пуско-наладочные работы. Остаются финальные штрихи – сборка мебели, уборка помещений, благоустройство.

— Строительство научно-образовательного центра, где будут обучаться студенты, продолжается. В следующем году планируем сделать инженерное обустройство и отделочные и другие работы, которые запланированы по графику, — рассказал Валерий Лимаренко на встрече с вице-премьером. – Но мы не ждем, когда возведут новые стены и уже сейчас трансформируем качество высшего образования под запросы регионального бизнеса. Создаем научные лаборатории в самых востребованных отраслях: новая энергетика, беспилотные системы, искусственный интеллект, биотехнологии. Наш университет стал опорным вузом Газпрома. Получив диплом и став высококвалифицированными специалистами, сахалинские ребята будут занимать лучшие рабочие места на предприятиях холдинга и других ведущих компаниях Сахалина и Курил.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что Сахалинская область уделяет пристальное внимание развитию научно-образовательной сферы. Сахалинский госуниверситет участвует в дальневосточном треке программы «Приоритет-2030», на его базе работает Передовая инженерная школа. Не остается без внимания и среднее профессиональное образование. В этом году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» создан кластер по горнодобывающей отрасли.

– Регион демонстрирует уверенный рост внутренних затрат на научные исследования и разработки, а также увеличение численности исследователей, – отметил Дмитрий Чернышенко.

Глава области рассказал, что регион готовится к еще одному крупному событию. В августе на Сахалине планируется провести Международную выставку юных изобретателей. Дмитрий Чернышенко отметил важность того, что престижное мероприятие, объединяющее молодых новаторов из разных уголков мира, впервые состоится в России.

Вице-премьер и губернатор обсудили также развитие спорта, туризма и молодежной политики.

– Сахалинская область – регион с невероятно красивой природой, которому точно есть что показать путешественникам из России и других государств. Сегодня развитию туристической инфраструктуры в субъекте уделяется особенное внимание, – заявил заместитель председателя правительства РФ. — По программе нацпроекта «Туризм и гостеприимство» реализуются инвестиционные проекты по развитию горнолыжного курорта и строительству гостиниц. Важно продолжать активную работу по повышению туристической привлекательности, так как именно от развития каждого региона зависит достижение задач, поставленных Президентом, – к 2030 году обеспечить 5 процентов доли туризма в ВВП страны и 140 млн турпоездок.

Что касается сферы спорта, сегодня 67 процентов сахалинцев и курильчан ведут активный образ жизни. Этот показатель выше, чем в среднем по стране. Валерий Лимаренко подчеркнул: на островах оказывается всесторонняя поддержка детско-юношескому спорту, регулярно проводятся спортивные соревнования всероссийского и международного уровня, строятся передовые объекты.

В прошлом году запустили спорткомплекс с ледовой ареной в Макарове, физкультурно-оздоровительный комплекс в Троицком Анивского района и центр водных видов спорта «Волна» в Южно-Сахалинске. В ближайшее время в областном центре торжественно откроют долгожданный легкоатлетический манеж.

На встрече затронули и достижения региона в сфере молодежной политики. Сахалинская область победила в конкурсе «Регион для молодых» в 2023 и 2025 годах. Одним из приоритетов для правительства региона является содействие развитию профессиональных навыков молодежи. Этому способствует и международный форум «ОстроVa». Он получил статус всероссийского и ежегодно объединяет более 500 человек из разных регионов страны.

