Воскресенье, 1 февраля, 2026
Суд на полгода продлил наложение ареста на имущество сына «крабового короля» Кана

Изображение сгенерировано нейросетью QwenChat.

Фрунзенский районный суд во Владивостоке частично удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и продлил на шесть месяцев наложение ареста на имущество бизнесмена Александра Кана — сына «крабового короля» Олега Кана. Об этом ТАСС сообщили  в суде.

По версии следствия, с 2014 по 2019 год Олег Кан организовал устойчивое преступное сообщество и контрабандно поставлял краба в Японию, Южную Корею и Китай. Следствие считает, что Александр Кан занимал одну из ключевых ролей, подписывал фиктивные внешнеэкономические контракты с заниженной стоимостью продукции, обеспечивал добычу и сбыт краба за границей.

Александру Кану предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, контрабанде особо ценных водных биологических ресурсов, а также в уклонении от уплаты таможенных платежей. Летом 2025 года уголовное дело было направлено в суд Владивостока. Оттуда дело перенаправили на Сахалин, однако Девятый кассационный суд общей юрисдикции изменил территориальную подсудность, вернув дело во Фрунзенский районный суд. Позднее Верховный суд подтвердил это решение.

