Суд не согласился с продлением меры пресечения экс-мэру Корсакова Ивашову

Для бывшего мэра Корсаковского района Александра Ивашова с 18 августа истёк срок меры пресечения – запрет определённых действий.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, в продлении этой меры южно-сахалинский суд следствию отказал. Какую ограничительную меру он примет в отношении недавнего корсаковского главы, пока неясно.

Александр Ивашов попал в поле зрения правоохранителей не так давно.

По версии следствия, с ноября 2021 года (через полгода после назначения на свой пост) по август 2023-го он вступил в преступный сговор со своим заместителем, занимавшим на тот момент должность директора одного из департаментов. За счёт казённых средств через подставное лицо была совершена незаконная сделка имущественного характера. По неофициальной информации, речь идёт о покупке дома, в котором жил глава города. Подозреваемых задержали. Затем суд принял решение: избрать для недавнего корсаковского мэра меру пресечения в виде домашнего ареста, под ней Ивашов находился с 21 февраля с. г. сначала до 18 апреля, потом – до 18 июня.

Затем суд переменил её на более мягкую под названием «запрет определённых действий». За этой формулировкой, согласно статье 105.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ, кроется разрешение отлучаться из дома, но установлен запрет выезжать из города, общаться с теми, кто проходит по одному уголовному делу и пр. ограничения.

Сергей РЯБОВ.