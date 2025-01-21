Суд обязал дорожников разделить ответственность за ДТП

Смирныховский район, участок трассы Южно-Сахалинск – Оха. 21 октября 2022 года. «Лэнд Крузер 200», арендованный водителем Денисом Грошевым и принадлежащий фирме «Рыбак», едет на большой скорости. В это время рабочие из Поронайского дорожного ремонтно-строительного управления приводят в порядок проезжую часть. Грейдер собирает по середине дороги вал из грунта. «Лэнд Крузер» объезжает эти препятствия по встречке. Когда на ней показался автомобиль, Денис Грошев перестраивается на свою полосу. В этот момент «Лэнд Крузер» заносит, он наезжает на сформированный грейдером вал, под которым – булыжник размером 60 на 70 см.

Всё это зафиксировал видеорегистратор, что позволило экспертам, право­охранителям и арбитражному суду области воссоздать и оценить произошедшее.

Поскольку водитель ехал с превышением скорости (ограничение 90 км/ч, фактическая скорость 108 км/ч), то машину подбросило, выбросило в кювет. От удара о камень вырвало передний мост. Машине понадобился серьёзный и дорогостоящий ремонт.

Суд признал виновным не только водителя, но и дорожников.

Денис Грошев, безусловно, виновен – он видел, что проезжую часть чистят, она сужается вправо, имел в запасе время снизить скорость и предотвратить наезд. Но не сделал этого. Поэтому, по выводам суда и следствия, нарушил требования пунктов 9.4 и 9.10 Правил дорожного движения (определяют расположение транспорта на проезжей части, необходимую дистанцию) и п. 10.1 и 10.3 – они расписывают, как верно выбирать скорость.

Но и сами дорожные рабочие отступили от требований Федерального закона «О безопасности дорожного движения». На этом акцентировалось внимание при судебном разбирательстве. Статья 12 этого закона говорит, что ремонт и содержание дорог должны проводиться так, чтобы они обеспечивали безопасность дорожного движения, соответствовали требованиям техрегламентов.

– Такие обязанности были возложены и на Поронайское дорожное ремонтно-строительное управление, которое отвечает за участок дороги в Смирныховском районе, где произошло ДТП. Одно из требований – проезжая часть должна быть свободна от препятствий, таких как камень, лежавший на том километре, – пояснил председатель Общественного совета при региональном Управлении МВД РФ Денис Адылов. – Их должны были убрать в течение определённого срока. Оставленный под собранным грунтом камень, на который налетел «Лэнд Крузер», был отступлением от норм ГОСТа 50597-2017.

Поэтому Арбитражный суд присудил компенсацию за причиненный машине ущерб в равных долях водителю и дорожникам, а это немногим меньше 1млн 900 тыс рублей с каждого.

Денис Адылов пояснил, что такой вердикт, даже не вступивший пока в законную силу, можно назвать хорошим знаком. Суды при рассмотрении дел о ДТП стали обращать внимание не только на соблюдение Правил дорожного движения автомобилистами, но и на выполнении своих обязанностей дорожниками. Подобное решение уже было оглашено в прошлом году в сахалинском арбитражном суде.

Тогда рассматривали дело об аварии в том же Смирныховском районе, произошедшей 31 декабря 2021 года. Об этом «Советский Сахалин» рассказывал в публикации «Безопасность на глазок», вышедшей в феврале 2024 года. Тогда автовладелец Олег Пылаев на скользкой дороге съехал в кювет на участке дороги между сёлами Победино и Первомайск. Не сразу, но он всё же добился удовлетворения своих требований к местным дорожникам. Они хоть и обработали проезжую часть от гололёда, но впоследствии не следили за её состоянием, чем нарушили нормативно-правовую базу, довольно подробно регламентирующую процедуры.

Пока что среди работников дорожного хозяйства бытует мнение, что их ответственность заканчивается обработкой проезжей части, если подана заявка, и установкой ограничительных знаков, а дальше вся ответственность ложится на водителя, подчеркнул Денис Адылов. Однако им нужно перестраивать своё мировоззрение – тщательно следить за состоянием дорожного полотна постоянно, не отступать от требований регламентов. Чтобы не платить потом существенные компенсации пострадавшим. Ну и наконец – местным властям, в чьём ведении находятся автодороги, не помешает строже следить за соблюдением дорожниками предписанных им регламентов. Ведь спросить могут и с них.

Евгений АВЕРИН.