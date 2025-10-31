Суд определит место рассмотрения дела Пичугина, ходатайствовавшего о процессе в Улан-Удэ

Судебные органы определят место рассмотрения уголовного дела, в котором обвиняемым проходит Михаил Пичугин, более двух месяцев дрейфовавший на лодке и выживший в Охотском море. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

«Поступили ходатайства об изменении территориальности подсудности. Сейчас дело готовят к отправлению в Хабаровский краевой суд и далее в Верховный суд, чтобы менять подсудность», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что уголовное дело в отношении Пичугина направлено в Николаевский-на-Амуре городской суд в Хабаровском крае. Адвоокат Пичугина Андрей Назаров сообщал ТАСС о том, что его подзащитный хочет воспользоваться правом участия в судебном заседании по видео-конференц-связи. Он пояснил, что Николаевск-на-Амуре находится в тысяче километрах от Хабаровска, сообщение между населенными пунктами осуществляется автобусами и самолетом, железнодорожного сообщения нет. В настоящее время Пичугин остается под подпиской о невыезде.

46-летний Михаил Пичугин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Трагедия в море

В августе 2024 года Пичугин со своим братом и 15-летним племянником совершали путешествие по Охотскому морю от села Москальво Сахалинской области до мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края, бухты Врангеля на Шантарских островах и обратно. Этот путь мужчина решил преодолеть на резиновой лодке типа Baikat 470. На обратном пути сломался мотор, судно более двух месяцев бесконтрольно дрейфовало в открытом море. Средств спутниковой и радиосвязи на борту не имелось. Родственники Пичугина погибли от переохлаждения и истощения.

Лодка была обнаружена в октябре в 25 км от побережья в районе села Усть-Хайрюзово в Тигильском районе Камчатского края. Рыболовецкое судно, спасшее Пичугина, доставило его в Магадан, где мужчину госпитализировали.

