Судьба снежных дворовых горок зависит только от общественной инициативы

«Плохо, если дети перестанут кататься с горок, просто отвратительно!» – считает депутат областной думы, и многие сахалинцы в этом с ним солидарны

У нас в планировочном районе Луговое зимой во время длинных новогодних каникул нередко можно видеть, как детвора, живущая в частном секторе, устраивает покатушки с импровизированных горок.

Например, скатывается на санках, а то и просто на «пятой точке» с высоких бортов траншей вдоль дорог, рискуя разбить носы о противоположный склон. Осваивает для катания крутые, заросшие кустарниками берега реки Сусуи, при том, что лёд ещё не окреп, да и запросто можно врезаться в какое-нибудь дерево на пути.

А ещё облюбовывает для скоростных спусков большие сугробы, образующиеся при расчистке дорог после очередного циклона, – тут уж и вовсе экстрим на грани фола с выездом на проезжую часть.

В сахалинской истории бывали случаи драматические, когда дети попадали под снегоуборочную технику, пытаясь кататься с сугробов во время расчистки…

Ну хочется покататься, и это нормальное желание ребятни. Вспомним своё детство, когда на самодельных горках можно было играть в царь-гору, скатываться со склона на картонке или даже на школьном ранце. Просто для катания взрослым нужно позаботиться о цивилизованных горках. А вот с этим с некоторых пор возникли трудности.

В администрации Лугового сообщили, что обустройство снежных горок теперь под прокурорским запретом, и местные органы власти, управляющие компании этой деятельностью не занимаются под страхом больших штрафов. По этой же причине, например, отменены катания со склонов у озера Верхнее в городском парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина и во многих других местах.

Хотя сами любители катаний находят варианты. Например, в черте Лугового у выхода на «Тропу здоровья» по улице 2-я Северная ребятня массово катается с естественного склона.

Так что же, теперь катания с горок вообще отменяются? Не совсем так. Остаётся ещё общественная инициатива. Вот если найдутся горожане-энтузиасты, готовые взять на себя ответственность, тогда можно.

Одна из инициативных жительниц Лугового Елена Ерёмина добилась создания спортивной площадки, причём освещённой и с системой видеонаблюдения. Елена сообщила журналисту «Советского Сахалина» по телефону, что в принципе на этой площадке есть возможность создать небольшую снежную горку, причём такую, чтобы спуск с неё не выходил к проезжей части и не затрагивал газовую инфраструктуру.

– И волонтёры из числа местных жителей найдутся, – говорит Елена. – Но при этом, учитывая прокурорские строгости, у меня лично возникают сомнения: а стоит ли с этим связываться? Ведь для безопасного катания, по идее, на горке должен присутствовать какой-то специально подготовленный человек, который будет контролировать катание, обеспечивать безопасность и нести ответственность, если, не дай бог, что-то случится на горке…

Печальная картина, никто не хочет брать на себя ответственность. Но ведь спрос на такую забаву есть, и пользы от неё гораздо больше, чем потенциальных рисков. Достаточно взглянуть на картину, которую можно видеть по выходным в сквере Ждакаева в областном центре. Здесь с утра до вечера не смолкает детский шум-гам, девчонки и мальчишки лихо катаются со снежной горки, и не нужны им в эти часы никакие смартфоны и компьютерные игры!

– Плохо, если дети перестанут кататься с горок, просто отвратительно. В этом случае, считаю, у нас явно перегибают палку, – считает депутат областной думы Александр Болотников. – В 2020 и 2021 годах в нескольких районах области действовала акция Единой России «Снежная горка детям» в рамках проекта «Спорт против подворотни». Это была по-настоящему объединяющая акция. В создании горок во дворах с удовольствием принимали участие все желающие местные жители, иногда помогали семьями. Некоторые взрослые уже и подзабыли, как именно нужно строить такие горки, с интересом осваивали эту немудреную науку. Проводили конкурсы между дворами на лучшую горку. Никаких проблем не возникало с безопасностью – ведь горки были в пределах 1 – 1,5 метра высотой. Работа на открытом воздухе, у всех прекрасное настроение – что в этом плохого?

Я часто бываю в районах, с удовольствием вижу, что в селе Оноры Смирныховского района дети катаются. В черте Южно-Сахалинска, когда по лыжне движешься к «Санте», видишь также много катающихся. Но это те семьи, у которых есть транспорт. К сожалению, не все ребята имеют возможность выбираться для катания далеко. Нужно сделать так, чтобы горки были ближе к дому, – считает Александр Болотников.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Фото с сайта администрации Южно-Сахалинска, 2020 – 2021 гг.

Информация в тему

В островном регионе государственный надзор и контроль над техническим состоянием и эксплуатацией аттракционов осуществляет Гостехнадзор Сахалинской области. На официальном сайте этой структуры опубликовано достаточно детальное разъяснение по поводу детских горок. Они по ряду признаков могут относиться к аттракционам, игровому оборудованию или к самодельным горкам из снега. В последнем случае надзор за ними не ведётся, поскольку они не относятся к аттракционам и государственной регистрации не подлежат.

В телеграм-канале минпромторга на эту тему также опубликован комментарий. Вот цитата из него: «Если зимняя горка построена из снега на придомовых территориях или образована в природных условиях на естественных склонах, то такие горки не попадают под ГОСТ и регистрировать их не надо. При этом рекомендуем внимательно проанализировать безопасность горки, обратить внимание, не представляют ли опасности выкат с неё и сама скользящая поверхность. Помните, что речь идёт о вашем здоровье и здоровье ваших детей.