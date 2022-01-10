Судно-призрак? Китайский сухогруз стал достопримечательностью Холмска

Незадолго до наступления Нового года специалисты морской спасательной службы откачали дизельное топливо, находившееся на борту китайского судна Xing Yuan.

При этом расслабляться рано, предстоит еще ликвидировать остатки мазута, тяжелого топлива, предназначенного для работы главного двигателя. А вот с этим, как сообщили в морспасслужбе, есть проблемы. Мазут на холоде загустел, откачать его невозможно. Нужно делать технологический вырез в корпусе судна, чтобы затем извлечь густую массу механическим путем. Сколько мазута на борту сухогруза – точно неизвестно, может быть, пара ведер, а может, и гораздо больше. Для того, чтобы начать резать корпус, необходимо разрешение судовладельца. Пока решение не принято.

Как уже сообщалось, 6 декабря 2021 года во время шторма китайское судно выбросило на мель в черте Холмска, у Приморского бульвара. Сухогруз ходит под флагом Сьерра-Леоне. Год постройки – 1993-й. Длина – 95 метров, дедвейт (масса полезного груза) – 5369 тонн. Экипаж – граждане КНР.

На момент аварии на борту находилось 103 тонны дизтоплива и некоторое количество мазута. В дальнейшем развернулась спасательная операция. Членов экипажа эвакуировали, никто не пострадал, обошлось и без экологической катастрофы.

Дальнейшая судьба экипажа, как сообщили в представительстве МИД РФ в Южно-Сахалинске 10 января, пока не определена. Моряков поселили в Корсакове, обеспечили всем необходимым. Во Владивосток, где размещается генконсульство КНР, направлена соответствующая нота, информация также направлена в МИД России в Москву.

Нужно учесть, что в связи с пандемией коронавируса транспортное сообщение с Китаем практически прекращено, хотя иногда китайская сторона организует вывозные рейсы для своих сограждан. В разных российских регионах в подобной зависшей ситуации оказались многие граждане КНР.

Тем временем жители и гости Холмска воспринимают большое судно, лежащее на камнях, как туристическую достопримечательность, с удовольствием фотографируются на его фоне и делятся кадрами с родными и друзьями. В конце декабря сахалинец Сергей Любаченко с помощью квадрокоптера снял впечатляющее видео. На нем сухогруз предстает этаким обледеневшим и заснеженным судном-призраком.

– Вообще то я – муниципальный служащий, а видео­съемка – мое увлечение. Причем я специализируюсь на наблюдениях за морскими обитателями, – рассказывает Сергей. – В тот день мы с сыном планировали полюбоваться сивучами и нерпами в Невельске.

Но животных у брекватера не было, и мы решили прокатиться в Холмск. Тут-то и пришла идея поснимать судно с помощью дрона. Ролик получил немало откликов…

На взгляд видеоблогера-любителя, попавший в беду сухогруз, будь на то воля судовладельца и органов власти, вполне мог бы стать местной достопримечательностью, превратиться в гостиницу или ресторан. Подобная практика в мире существует. Есть немало любителей экстрима, которые были бы не прочь провести время на борту судна-призрака!

Николай ПИТЕРСКИЙ.