Судно-сухогруз «украсило» мель неподалеку от Невельска

Судьбу китайского сухогруза «An Yang 2», севшего на мель в паре километров от портового города, определят результаты обследования специалистов морской спасательной службы.

Это судно с 1000 тоннами угля, 50 тоннами дизтоплива, 700 тоннами мазута и двумя десятками членов экипажа на борту во время шторма оказалось на мели вечером 8 февраля. Примерно в 200 метрах от берега. По предварительным данным, судно ходит под флагом КНР, все члены экипажа – граждане Китая.

Региональные власти оперативно отреагировали на тревожный сигнал – на место ЧП срочно прибыл зампредседателя правительства области Алексей Римша.

В состав оперативного штаба, который возглавил председатель регионального правительства Алексей Белик, вошли сотрудники транспортной прокуратуры, морспасслужбы, МЧС, агентства по делам ГО и ЧС, портовые власти Невельска.

Штормовая погода вначале не давала возможности подойти к судну с моря. Соответственно, не могли приступить к работе водолазы, и не было точной информации о повреждениях корпуса.

Спасательная операция развернулась утром в понедельник 10 февраля. Морские спасатели доставили на место все необходимое для ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. Началось строительство дороги для организации откачки топлива.

– На месте происшествия дежурят экстренные службы, ситуация находится на контроле губернатора Валерия Лимаренко и правительства Сахалинской области, — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства островного региона Максим Жоголев.

Работу по ликвидации ЧС координирует оперативный штаб под руководством председателя правительства области Алексея Белика. Состоялись телефонные переговоры с судовладельцем и капитаном «An Yang 2». В портовом городе организовали пункт временного размещения, где при необходимости разместят экипаж.

Губернатор области Валерий Лимаренко, комментируя ситуацию, подчеркнул, что в регионе есть успешный опыт ликвидации последствий подобных ЧС. И привел пример с китайским сухогрузом Xing Yuan, ходившим под флагом Сьерра-Леоне, который оказался на мели в черте Холмска в декабре 2021 года. Тогда судовладелец отказался принимать меры по утилизации.

«Советский Сахалин» посвятил той эпопее несколько публикаций. ЧП случилось 6 декабря 2021 года, а ликвидация последствий растянулась на несколько лет, и по сей день еще не завершена. В конце 2023-го управились с формальностями по выводу судна из-под таможенного контроля. Юридические сложности были связаны с исключением судна из реестра порта Сьерра-Леоне и подтверждением невозможности дальнейшей эксплуатации. На эту работу потребовался год. В марте 2024-го на конкурсной основе был определён исполнитель работ по удалению затонувшего имущества.

По свежим данным, утилизировано примерно 70% корпуса судна, окончание работ запланировано на весну.

– Но уже сейчас ясно, что экологической катастрофы удалось избежать. Все нефтепродукты были своевременно утилизированы… Я убежден, что собственник, даже если это иностранная компания, должен нести полную ответственность за свое имущество, – подчеркнул глава региона.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

ФОТО с официального телеграм-канала Алексей Шабельника, мэра Невельского района

P.S.

В Сахалинском следственном отделе на транспорте констатируют: пострадавших, разлива нефтепродуктов и утраты груза нет. Следователи и следователи-криминалисты проводят проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК РФ).

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