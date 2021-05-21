Суды справляют новоселье. В Южно-Сахалинске сдано в эксплуатацию здание городского и гарнизонного военного судов

Открытие прошло в торжественной обстановке 20 мая, адрес новостройки – улица Бумажная, 34. Как сообщили в сахалинском областном суде, новое здание является самым большим судебным зданием в островной области. Оно отлично смотрится снаружи и оснащено самой современной инженерной «начинкой» видеокамерами наблюдения, системами автоматической пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения, управления эвакуацией, противодымной вентиляцией.

Здание восьмиэтажное, его общая площадь 7780 квадратных метров. В нем находятся: восемь залов для слушания уголовных, 17 — для слушания гражданских дел, а также пять залов для рассмотрения дел с участием присяжных заседателей и конференц-зал.

Имеются отдельные кабинеты для судей и судебного аппарата. В распоряжении каждого судьи — зал заседаний с совещательной комнатой.

Проектом предусмотрено разделение потоков посетителей, в зависимости от категории дела — административное, гражданское или уголовное. Каждая коллегия располагается на отдельном этаже.

Помимо перечисленного, в здании расположены: помещение для конвоя, 13 камер для временного пребывания лиц, содержащихся под стражей, комната для ознакомления с материалами дела и встреч с адвокатом.

В соответствии с действующими требованиями оборудована комната для хранения вещественных доказательств, помещения архива оснащены современной системой хранения.

Учтены также особенности при работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья: имеются тактильная плитка, пандус, дополнительные разделительные поручни, уложено противоскользящее покрытие на пандусе и путях эвакуации, оборудованы огнестойкие и незадымляемые зоны безопасности.

Наша справка

Решена давнишняя проблема. До последнего времени Южно-Сахалинский городской и Южно-Сахалинский гарнизонный военный суды не имели собственных площадей. Это не позволяло создать комфортные условия для судейских работников, и для граждан. В 2006 году было принято решение о необходимости строительства нового здания суда.

Строительство развернулось в 2014 году, после заключения государственного контракта с генеральным подрядчиком, в рамках федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы».

На всех этапах реализации этого важного проекта контроль осуществляли сотрудники регионального управления судебного департамента.

Прежде, напомним, городской суд областной столицы размещался в двух зданиях: гражданская коллегия — по ул. Карла Маркса, 20, а административная и уголовная – в здании Сахалинского областного суда. Это было неудобно всем. Гарнизонный же военный суд был вынужден ютиться в доме японской постройки 1908 года.

Подготовил Сергей ВЛАДИМИРОВ.