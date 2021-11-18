Сугробы лопатой не убрать. Власти региона помогут УК приобрести снегоуборочную технику

В течение недели специалисты областного министерства ЖКХ определят потребность организаций жилищно-коммунального хозяйства в спфсецоборудовании, а также подберут наиболее подходящие механизмы финансовой поддержки. В числе возможных вариантов – лизинг и субсидирование. Об этом в ходе традиционного субботнего объезда по Южно-Сахалинску заявил губернатор Валерий Лимаренко и дал соответствующее поручение областному министерству ЖКХ.

– В этом году мы провели огромную работу по ремонту дворов. Следующий шаг – повышение качества уборки придомовых территорий. Особенно это касается зимнего периода, когда из-за снега людям и технике тяжело передвигаться. Ручные инструменты в расчистке пешеходных и проезжих участков от сугробов неэффективны. Управляющим компаниям необходимо оперативно подобрать снегоуборщики с наиболее оптимальными для конкретных территорий параметрами, а министерство ЖКХ поможет их приобрести. Оборудование нужно купить в ноябре-декабре, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

В рамках этой работы для каждого двора будет разработана индивидуальная схема уборки от снега. Кроме того, работники жилищно-коммунальных компаний пройдут обучение по управлению спецтехникой.

– Мы готовы работать в этом направлении, – сказала губернатору во время обсуждения инициативы и. о. директора ЖЭУ-14 Полина Рудкина.

В ходе объезда глава региона проконтролировал качество уборки дворов на улицах Крайней, Карьерной и Украинской, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, в этом году на Сахалине и Курилах в рамках текущего ремонта привели в порядок почти 700 дворов. В следующем году эта работа будет продолжена. Причем помимо ликвидации дефектов асфальта на придомовых территориях будут проводить ремонт и покраску детских площадок, лавочек, заборов и подъездов.

Ольга РОМАНОВА.