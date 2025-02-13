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Сухогруз под микроскопом. В Невельском районе обследуют корпус китайского сухогруза «An Yang 2»

Морспас на борту «An Yang 2».

Судно оказалось на мели неподалеку от портового Невельска 8 февраля во время шторма в Татарском проливе. Водолазы Морспасслужбы, когда позволила погода, обследовали правый борт. На этом этапе повреждений корпуса не выявлено, разливов нефтепродуктов – тоже. Но окончательные выводы делать рано, нужно дождаться завершения обследования. Это дело нескорое. Вся аварийно-спасательная операция, и обследование корпуса в том числе, во многом зависит от капризов погоды. Кроме того, нужно учитывать и немалые размеры судна: оно почти 190 метров в длину, более 32 метров в ширину, высота борта 18 метров.

Переговоры представителей Морспасслужбы с капитаном аварийного судна.

Не исключено, что будет принято решение о снятии аварийного судна с мели. Для такого сценария специалисты Морспаса собирают данные, которые понадобятся для расчетов по организации буксирной линии.

Фрагмент аварийно-спасательной операции.

Губернатор островной области Валерий Лимаренко держит ситуацию на личном контроле, выезжал на место, поручил подготовить подъезд к аварийному судну для откачивания топлива. В сообщении регионального правительства на эту тему использован военный термин «колонный путь». Так называют полосу местности, выбранную вне дорог, и подготовленную для кратковременного движения войск. Проще говоря, в условиях бездорожья определяется направление, его обозначают на местности и затем доступными средствами приводят в приемлемое состояние: убирают различные препятствия, местами укрепляют слабый грунт… В нашем случае временная дорога позволит откачивать и вывозить топливо из баков сухогруза, чтобы избежать разлива.

По последним данным, экипаж из 20 граждан Китая находится на борту, люди обеспечены всем необходимым.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Фото и видео с официального телеграм-канала «Морспасслужбы» https://t.me/morspas.

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