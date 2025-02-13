Сухогруз под микроскопом. В Невельском районе обследуют корпус китайского сухогруза «An Yang 2»

Судно оказалось на мели неподалеку от портового Невельска 8 февраля во время шторма в Татарском проливе. Водолазы Морспасслужбы, когда позволила погода, обследовали правый борт. На этом этапе повреждений корпуса не выявлено, разливов нефтепродуктов – тоже. Но окончательные выводы делать рано, нужно дождаться завершения обследования. Это дело нескорое. Вся аварийно-спасательная операция, и обследование корпуса в том числе, во многом зависит от капризов погоды. Кроме того, нужно учитывать и немалые размеры судна: оно почти 190 метров в длину, более 32 метров в ширину, высота борта 18 метров.

Не исключено, что будет принято решение о снятии аварийного судна с мели. Для такого сценария специалисты Морспаса собирают данные, которые понадобятся для расчетов по организации буксирной линии.

Губернатор островной области Валерий Лимаренко держит ситуацию на личном контроле, выезжал на место, поручил подготовить подъезд к аварийному судну для откачивания топлива. В сообщении регионального правительства на эту тему использован военный термин «колонный путь». Так называют полосу местности, выбранную вне дорог, и подготовленную для кратковременного движения войск. Проще говоря, в условиях бездорожья определяется направление, его обозначают на местности и затем доступными средствами приводят в приемлемое состояние: убирают различные препятствия, местами укрепляют слабый грунт… В нашем случае временная дорога позволит откачивать и вывозить топливо из баков сухогруза, чтобы избежать разлива.

По последним данным, экипаж из 20 граждан Китая находится на борту, люди обеспечены всем необходимым.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Фото и видео с официального телеграм-канала «Морспасслужбы» https://t.me/morspas.

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