Сухой счет под дождем

Стадион «Спартак» в областном центре был свидетелем удачного международного дебюта футбольной команды «Сахалин». Высокомерие соперников разбилось о ее подготовку.

Болельщикам со стажем хорошо запомнился воскресный день 10 июня 1990 года. Тогда на южно-сахалинском стадионе «Спартак» «Сахалин» проводил международную товарищескую встречу с футбольной командой «Погонь» из польского города Щецин.

В истории нашего спорта событие это было редчайшее. Поэтому трибуны заполнились до отказа – 8 тыс. человек. Никого не испугал накрапывающий с самого утра дождь. К стадиону подъезжали на заранее заказанных автобусах болельщики из Долинска, Корсакова, Холмска, Анивы, Томари и других населенных пунктов юга острова.

Естественно, мимо этого события не мог пройти «Советский Сахалин». Материал о матче «Погонь» в гостях у «Сахалина» появился в номере от 12 июня 1990 года.

Гости из Польши сначала сыграли на соседней Камчатке с местным «Вулканом» – на полуостров их пригласила администрация Петропавловска-Камчатского. Там была ничья, которая камчадалам далась непросто. После поляки решили расширить гео­графию своих международных встреч и приехали на наш остров. Соперники «Сахалина» в чемпионате своей страны в то время выступали на среднем уровне. В 1989 году команда даже выбыла из высшей лиги в первую. Но в ее составе был игрок сборной страны Анджей Мензек. Еще один футболист – Дарьюш Адамчук выступал за олимпийскую сборную.

По воспоминаниям Игоря Карпука, нашего внештатного автора, бывшего на матче с «Погонь» боковым арбитром, в Южно-Сахалинск щецинские футболисты приехали с твердой уверенностью в победе. Ведь «Сахалин» тогда выступал в низшей, второй лиге чемпионата СССР и островную команду они посчитали несерьезным соперником. Видимо поэтому гости не проводили ни тренировок, ни разминок.

Матч стартовал в 16.00, судил его арбитр из Бурятии Сергей Козанов. Интерес к встрече подогревало еще одно обстоятельство – в составе «Сахалина» играл футболист из Китая Ню Хон Линь. Во втором тайме его заменил земляк Тан Хон Шонь.

Игра началась атаками нашей команды, и уже на 13-й минуте судья назначил штрафной с 11-метрового – кто-то из защитников гостей в своей штрафной площадке грубо сыграл против нашего Олега Таранухина. Пенальти провел Сергей Макеев, лучший бомбардир того сезона. Счет стал 1:0.

После пропущенного гола поляки продолжали грубить. Но несмотря на это, во втором тайме, на 79-й минуте снова отличился Сергей Макеев – он головой забил второй безответный гол после розыгрыша углового.

– Минут за пять до конца встречи они в очередной раз грубо сорвали атаку нашей команды, сбив Макеева, – вспоминает Игорь Карпук.– Более того, не успел он подняться, как на него набросились два игрока «Погони». Я находился рядом с местом инцидента, выбежал на поле, встрял между нашими и польскими игроками и сумел оттеснить последних. Тут подбежал и главный арбитр, показав защитнику поляков желтую карточку. После этого матч закончился уже в более-менее нормальной обстановке.

В итоге с сухим счетом 2:0 победил «Сахалин». Болельщики проводили команды аплодисментами. Футболисты, забыв об игровых обидах, сфотографировались на память и отправились на совместный ужин в кафе «Спорт».

После встречи тренер поляков Богуслав Баньак рассказал корреспонденту «Советского Сахалина» Олегу Егорову, что наши земляки добились победы заслуженно.

– Ваши мальчики очень хорошо подготовлены физически, они высокие, сильные. Я же своим мальчикам скажу, что надо играть на любом поле и с любым соперником с полной отдачей, – подытожил он.

Сергей РЯБОВ.