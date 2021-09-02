Гавань его мечты

В историю музыкальной культуры региона (и в этом можно не сомневаться) вошли песни Артура Дорошенко, композитора, исполнителя, солиста областной филармонии.

В списке его треков немало композиций, посвященных любимому острову и его столице: «Пора осенняя пришла на Сахалин», «На островах наш край», «Сахалин», «Аэропорт мой Южно-Сахалинск», «Гавань моей мечты», «Сахалинские зори», «Сахалин седой», «Сахалинский вальс»…

Но, пожалуй, одной из самых поэтичных работ автора стала песня «Рябины Южно-Сахалинска». Артур с его бархатным баритоном исполнял ее чувственно и проникновенно. Несмотря на то, что эта композиция написана в 1980-х, она не забыта и в наши дни.

В августе 2016-го сводный хор южно-сахалинской гимназии ¹ 3 впервые принял участие в федеральном этапе всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России». Он проходил в Крыму в международном детском центре «Артек». Как рассказал один из руководителей этого певческого коллектива Георгий Румянцев, в музыкальную программу, помимо четырех обязательных произведений, входила песня о малой родине. Песню Артура Дорошенко «Рябины Южно-Сахалинска» хор гимназистов исполнил так душевно и безупречно в вокальном отношении, что удостоился специального диплома жюри.

Наш земляк несколько лет жизни посвятил работе в главной концертной организации области – филармонии. Он любил петь всегда и везде, на большой или импровизированной сцене, в военном ансамбле и церковном хоре, на творческих вечерах и встречах.

Полны самых теплых чувств его песни об отчем доме. Артур был хорошим сыном. Эти стихотворные строки его мамы стали для него девизом: «И пусть бывает в жизни нелегко, и не всегда судьба тебе послушна, живи красиво, вольно, хорошо, люби людей светло и простодушно». Свидетельство этой большой и светлой любви – немалое музыкальное наследие, его Артур Дорошенко подарил землякам.

Последние годы жизни музыканта прошли в Ульяновске, но он скучал по Сахалину, надеялся на встречу с ним. В одной из его песен пронзительно звучат такие строки:

И где бы ни был я,

В каких таких краях,

И сколько бы дорог

я ни прошел на свете,

Меня из дальних мест

на белых парусах

В ту гавань принесет

попутный ветер.

К большому сожалению, попутного ветра не случилось. Музыкант умер в 68 лет и обрел вечный покой в Ульяновске, где тоже растут милые его сердцу рябины.

Людмила НИКОЛАЕВА.

В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм. К концу нынешнего года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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