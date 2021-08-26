Суперстар Кунашира

Сергея Старжинского, автора и исполнителя из Южно-Курильска, сегодня знают не только на наших островах, но и в России. В сентябре 2013 года он стал вторым победителем популярного телевизионного проекта «Хит» композитора и продюсера Виктора Дробыша. За тем, как развивались тогда события на канале «Россия», наблюдали миллионы телезрителей.

Сергей Старжинский вышел на конкурс с песней «Чтобы рядом». С первых нот и слов она глянулась певцу Александру Маршалу, и он выбрал ее для аранжировки и профессионального исполнения. (Кстати, она и сейчас в репертуаре артиста).

У этой композиции, по признанию самого Виктора Дробыша, были все шансы стать хитом. Судьбу песни решало народное голосование, причем в означенное время. Но именно в эти часы российский Дальний Восток не смог поддержать своими голосами лидера шоу Старжинского. Каким-то непостижимым образом столь огромная территория страны оказалась вне зоны космической связи. (Как потом объяснили организаторы, из-за технических проблем).

Победу присудили другому автору, композицию которого исполнил Сергей Лазарев. Вот так космос (если это действительно его происки) отреагировал на всероссийскую конкурсную заявку начальника южно-курильской ретрансляционной станции космической связи «Орбита» Сергея Старжинского.

Но для земляков (практически с конца 1990-х) это бард номер один. В его дискографии – десятки разножанровых композиций: баллады, военные песни, любовная лирика, произведения о малой и большой Родине…

Первое время Сергей исполнял их под гитару, позже запись дисков велась в столичных студиях под аккомпанемент аккордеона, бас-гитары, клавишных.

Старжинский родился и состоялся как личность на Кунашире. Он горячо любит родную землю, остро переживает ее проблемы, философски, а где-то с юмором осмысливает островную жизнь. А еще рассказывает в своих песнях о мужественных людях, поднимающих паруса, верящих в надежду, удачу и свою звезду.

Кстати, в фамилии Сергея есть звездная частица – Star. Быть может, и она вдохновляет его на песенное творчество.

Людмила НИКОЛАЕВА.

В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм. К концу нынешнего года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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