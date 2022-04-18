Суровое «обаяние» шторма. Китайский сухогруз «Xing Yuan» стойко переносит удары морской стихии в акватории Холмска

Между тем сахалинцы продолжают делать селфи и снимают видео на фоне большого судна, волею судеб оказавшегося на мели. Как долго у них будет такая возможность и насколько велика вероятность превращения судна в достопримечательность для туристов?

В администрации Холмского района сообщили, что, по последним данным, страховая компания ищет подрядчика для разрезания корпуса сухогруза. Муниципалитет в данном случае призван обеспечить безопасность. Само по себе судно не несет угрозы экологии или населению, но важно предотвратить проникновение на борт посторонних. В этой связи фантазии некоторых организаторов туристической деятельности на Сахалине насчет создания полноценного туристического объекта, маршрута с посещением «Xing Yuan», остаются лишь фантазиями.

Впрочем, никто не может запретить людям наблюдать сухогруз с берега. Один из авторов «Советского Сахалина» поделился впечатляющими «штормовыми» кадрами, отснятыми с берега.

В администрации морских портов Сахалина, Курил и Камчатки дополнили, что по действующему законодательству предусмотрен срок для принятия решения по судну, потерпевшему подобную аварию, – 1 год.

В истории бывали случаи, когда ликвидация последствий растягивалась и на большее время. «Советский Сахалин» сообщал о последствиях ЧП, произошедшего именно в этом районе, в 50 метрах от берега, между Холмским морским торговым портом и Западным морским портом. В 2004 – 2005 году здесь решали судьбу бельгийского земснаряда «Христофор Колумб», оказавшегося на каменистой отмели после шторма, вызванного мощным тайфуном «Сонгда». Из-за пробоин в топливных танках в море вытекло около 200 тонн мазута и дизельного топлива…

Много сил и материальных затрат было потрачено на попытки вывести земснаряд на чистую воду. Но спустя почти год корпус судна все же пришлось разрезать.

В случае с «Xing Yuan» владелец судна принял решение идти другим путем – сразу порезать корпус на металл.

Николай ПИТЕРСКИЙ.