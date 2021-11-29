Существенное уточнение. Островные исследователи разобрались в запутанной истории XIX века

Евгения и Павел Пашенцевы (заведующая отделом истории областного краеведческого музея и научный сотрудник предприятия «Изыскатель» СахГУ) задались целью уточнить место основания русского военного поста близ селения Маука (ныне Холмск).

Пост был основан в 1870 году на юго-западном побережье острова на месте деревни, где в 1852-м (по сведениям исследователя Сахалина Николая Рудановского) проживало 700 айнов. Сейчас эту территорию занимает город-порт.

Уточняя информацию об исчезнувшем военном поселении XIX века, исследователи проделали большую работу по изучению архивных документов и литературных источников. Они определили, где оно находилось, уточнили его границы и название и, возможно, сделали открытие.

Евгения и Павел полагают, что на этой территории не было двух постов – Маукского и Малковского, а был один с разными названиями в литературных источниках. Между тем на государственной охране состояли два этих объекта, отчего и появилась необходимость в повторном изучении вопроса историками.

Ныне объект культурного наследия в Холмском районе называют Маукским (Малковским) русским военным постом. Пашенцевы доказали, что он находился в районе приустьевой части долины реки Малки, с юга – у подножия сопки, ограничивающей левый борт долины. С востока граница условна, но, вероятно, пролегает не далее 400 метров от берега Татарского пролива. Сейчас эту территорию жители Холмска используют под хозяйственные объекты.

Результат изысканий Евгении и Павла Пашенцевых – издание брошюры «Русский военный пост близ Маука», вошедшей в книжную серию «Объекты культурного наследия Сахалинской области».

Вера Борисова, главный библиотекарь юж­но-сахалинской центральной городской библиотеки им. О. П. Кузнецова.