Свадьба с зимней запевкой. Портрет сахалинского ноября

Судя по поведению перелётных птиц, встреча с зимой немного откладывается. Гуси, которые обычно отправляются в тёплые края в конце сентября, отложили вылет на первую декаду октября. Причём по всему видно, что пернатые не очень-то торопятся, на юге Сахалина «притормаживают». Потому что здесь для них сохраняются отличные погодные условия, да и с питанием всё в порядке. На взгляд нашего постоянного консультанта биолога-охотоведа Андрея Здорикова, по крайней мере первая половина ноября должна быть тёплой и погожей. А что думают по этому поводу метеорологи регионального управления федеральной гидрометеорологической службы?

Такое развитие событий вполне вероятно. Нужно учесть, что ноябрь – месяц пограничный между двумя сезонами – осенью и зимой. Обычно первая половина относительно тёплая и является логическим продолжением октября. Кстати, октябрь нынче выдался на 2 – 3° теплее нормы.

Вторая же половина месяца обычно приобретает все признаки зимы. В центральной части острова рыболовы отправляются на рыбалку по перволедью, ловят малоротую корюшку, рискуя искупаться в ледяной воде. Возможны и первые снегопады на севере. В итоге же месяц получается прохладным, среднемесячная температура в центральной части Сахалина (Поронайский район) составляет –4°, а в Южно-Сахалинске: –1,2°.

Вероятностный прогноз Росгидромета на нынешний отопительный период таков: в ноябре температура воздуха над островами ожидается в пределах нормы, с возможным отклонением на 20 % в «плюсовую» сторону.

Ноябрь – самый «сухой» месяц осени, среднестатистическая сумма осадков в областном центре – 74 мм. Но бывают и исключения: в прошлом году был побит рекорд за всю историю наблюдений. Выпало 164 мм осадков, а предыдущий рекорд был зарегистрирован в 1988-м – 142 мм.

Самым тёплым в Южно-Сахалинске выдался ноябрь в 1990 году: +1,5°, а самым холодным в 1953-м: –7,3°.

Раз на раз не приходится, возможны кратковременные погодные сюрпризы. 5 ноября 2016 года ночью «стукнул» мороз –11,5°, а в 2015-м на эту же дату пришёлся абсолютный рекорд +7,3°. Днём 3 ноября 2009 года столбик термометра держался у показателя –2°, а на ту же дату в 2018-м он «подпрыгнул» до +17,5°!

Синоптики не советуют слишком расслабляться: есть одно обстоятельство, способное быстро изменить мягкий сценарий. Уже в первой декаде октября начал формироваться и набирать силу мощный сибирский антициклон. Первыми его ледяное дыхание ощутили Сибирь и северные районы Китая. В Забайкалье выпал снег. От этой атмосферной воронки напрямую зависит и поступление огромных масс холодного воздуха с материка в наши широты.

В ноябре возможны визиты циклонов, причём они нередко несут с собой смешанные осадки – дождь со снегом. В прошлом году в середине месяца такой визитёр заставил «Сахалинэнерго» привести в готовность 40 аварийных бригад для ликвидации повреждений на ЛЭП. А в Долинском районе несколько частных территорий и два дома оказались в зоне подтопления.

А в самом конце месяца несколько районов оказались под влиянием снежного циклона. В Долинском, Холмском и Невельском районах на дорогах была нулевая видимость, а в Южно-Курильском и Курильском свирепствовал ураганный ветер с порывами до 38 м/с.

Традиционно эта пора простудная, желательно позаботиться о подходящей обуви заранее.

Евгений ПОЛЯКОВ.

Рис. Ярослава САФОНОВА.

К слову

В древности славяне называли месяц листопадом, полузимником, листогноем, груднем и бездорожником. Сложено немало пословиц и поговорок: ноябрь — зимы запевка, ворота зимы; капризен ноябрь: то плачет, то смеётся; в ноябре мороз приосанивается.

Месяц подходит для свадеб. Говорят: если мужчина решает жениться в ноябре, то жена будет ему всегда верной. Женщине ноябрьское замужество сулит настоящее семейное счастье.