Свалки на лоне природы. Одни мусорят, другие убирают

В первой декаде августа активные невельчане провели генеральную уборку в природном парке «Мыс Кузнецова». Сотрудники мэрии района, волонтеры, общественники очистили морское побережье от мусора. В конце июля здесь же собрали полторы сотни 120-литровых мешков мусора и вывезли на свалку.

Участники акции говорят, что стараются поддерживать чистоту в живописном месте. Основную долю мусора выбрасывает на берег море, но и посетители вносят свою «лепту». Вот и получается – одни в свое личное время убирают мусор, другие же мусорят и устраивают несанкционированные свалки.

К слову, благородное стремление провести генеральную уборку в природном парке финансово поддержал и бизнес – руководство ООО «Строймастер-Сахалин».

В министерстве ЖКХ области сообщили «Советскому Сахалину», что с начала 2021 года на островах ликвидировано более 450 мест несанкционированного размещения отходов.

Основная проблема – несанкционированные свалки на ведомственных землях минобороны, лесного фонда и частных лиц. Министерства ЖКХ, экологии, муниципальные образования объединяют усилия по воздействию на владельцев земельных участков. В случае нарушения ими сроков исполнения приходится решать проблему через суд.

В десяти муниципальных образованиях островного региона убраны все обнаруженные несанкционированные свалки: в Южно-Сахалинске, а также в Ногликском, Углегорском, Охинском, Александровск-Сахалинском, Тымовском, Невельском, Южно-Курильском, Томаринском и Макаровском районах. В основном это завалы строительных отходов, бытовой техники, мебели, а также автомобильных покрышек и лома черных металлов.

Эту работу продолжают вести в Холмском, Анивском и Долинском районах.

Помогли обнаружить 276 мест мусорных «захоронений» беспилотные летательные аппараты. Адреса незаконных свалок поступают и на сервис Сахалин.Онлайн. С начала года сюда пришло 688 сообщений о таких местах. На этом сервисе и цифровой карте в режиме реального времени можно увидеть, где расположены незаконные свалки, их объем, фракционный состав, а также ознакомиться с фотоматериалами и отчетами об их ликвидации.

Активно участвуют добровольные помощники в экологических акциях, а их довольно много – в рамках нацпроекта «Экология», всероссийской акции по уборке берегов водоемов «Вода России», регионального проекта «Чистые острова» и других. Участников с каждым годом все больше. Волонтеры помогают и привлекать к ответственности нарушителей.

Петр НИКОЛАЕВ.

P. S. На прошедшем недавно в правительстве региона рабочем совещании губернатор Валерий Лимаренко призвал структуры власти активнее разбираться с возникающими проблемами. И создавать условия для того, чтобы люди вывозили мусор на полигоны.