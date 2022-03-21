Свет далекой звезды. Он и через полвека напоминает о яркой личности сахалинского хирурга Федора Анкудинова

Эта легендарная фамилия хорошо известна островитянам. В 1960 – 1980-е Федор Степанович Анкудинов возглавлял городскую больницу в Южно-Сахалинске. По специальности он был хирург-травматолог, а по духу – талантливый и энергичный организатор, сделавший из обычного медицинского учреждения достойный современный медицинский комплекс.

При его заинтересованном участии строились новые больничные корпуса. Он организовал современную лечебную структуру, оснастил отделения новейшей аппаратурой, подобрал коллектив талантливых специалистов. Это позволило расширить возможности оказания медицинской помощи не только городскому населению, но и жителям близлежащих сел. Анкудинов облагородил больничную территорию, что было важно, так как в составе городского лечебного учреждения находилось детское отделение, да и взрослые пациенты могли отдыхать на прилегающей территории. И это было только начало его кипучей деятельности.

В середине 1960-х я, студентка Владивостокского медицинского института, проходила летнюю практику в городской больнице г. Южно-Сахалинска. С начала как медсестра, затем в качестве субинтерна. По окончании вуза в 1966 году мне предложили поработать врачом-диетологом на 0,5 ставки. Связано это было с тем, что у меня был полугодовалый ребенок.

Вскоре произошла интересная история. К концу каждого месяца у нас не хватало продуктов питания, чтобы накормить больных по нормам. Я взяла под жесткий контроль расход продуктов, устраивала проверки кухработников на случай незаконного выноса продуктов с пищеблока. Но к концу очередного месяца опять не доставало круп, консервов, мяса и прочего. Мы готовили больным какие-то супчики, каши. Вечерами чаще радовали оладьями, лепешками тех больных, кому это можно было по диете. Приносили со своих огородов зелень для заправки первых блюд. Но ситуация усугублялась.

Мне как врачу-диетологу приходилось периодически делать обходы отделений нашей 4-этажной больницы. Я обратила внимание, что все холлы и даже коридоры заставлены топчанами и раскладушками, особенно в таких основных отделениях, как хирургическое и терапевтическое. Больных поступало в стационар больше, чем было плановых мест. Объяснялось это тем, что тогда бурно застраивался и разрастался Южно-Сахалинск. Увеличивалось число жителей за счет приехавших с материка и прибывших из соседних районов.

Я обратилась в больничную бухгалтерию, уточнила количество пациентов, ежемесячно поступающих в отделения за последний год. Оказалось, сверх плана мы принимали до 30 – 50 человек. Их надо было лечить, оперировать и, соответственно, кормить. Надо отметить, что больница была рассчитана на 400 коек, соответственно и финансировалась, исходя из этого количества больных.

Со своими расчетами по питанию я пошла к главному врачу Анкудинову, рассказала о проблеме, показала статистику. Помню: он поднялся из-за рабочего стола, подошел ко мне, взял мои расчеты и крепко меня обнял. Его рост был около двух метров, я же – 155 см. Наверное, со стороны это была забавная сцена.

Вскоре в горисполкоме Южно-Сахалинска состоялось совещание, где выступил главврач с расчетами и конкретными предложениями. Финансирование городской больницы кардинально изменилось.

Потом я уехала в клиническую ординатуру в Ленинград. А талантливый врач организатор Федор Степанович Анкудинов стал Героем Социалистического Труда, заслуженным врачом СССР, получил несколько правительственных наград. За его замечательный вклад в развитие медицинской службы Сахалина, общественную деятельность в его честь назван бульвар и присвоено имя городской больнице областного центра.

Прошли годы, я с большой теплотой и благодарностью вспоминаю свои первые годы работы в Южно-Сахалинске, общение с великим и талантливым врачом Федором Степановичем Анкудиновым.

Евгения ПАВЛУЩЕНКО (ГОРБУНОВА), выпускница-1958 южно-сахалинской школы № 2.