Светлая память

На 74-м году ушла из жизни

ШЕЛЕПОВА Вера Григорьевна,

много лет проработавшая в системе профтехобразования области.

Родилась в Охотске Хабаровского края. Выросла в Иркутске. После окончания политехнического университета в 1972 году приехала на Сахалин.

Трудовой путь на острове начала в Долинске, где преподавала теорию газоэлектросварки учащимся СГПТУ № 4. Работала в профтехучилищах Южно-Сахалинска, управлении областного профтехобразования, ЖЭУ-8. Отдала работе на Сахалине 40 лет. Отмечена званием «Ветеран труда».

Последние годы жила в Санкт-Петербурге, очень скучала по островной земле и Южно-Сахалинску, ставшему родным городом.

Светлая ей память.

* * *

Редакция газеты «Советский Сахалин» выражает глубокое соболезнование специальному корреспонденту газеты Николаю Шелепову по поводу безвременной кончины матери – ШЕЛЕПОВОЙ Веры Григорьевны.