Администрация и коллектив Южно-Сахалинской городской больницы им. Ф. С. Анкудинова выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной

СЛОНЦЕВА Сергея Ивановича.

Слонцев С. И. окончил Хабаровский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия». Более сорока лет Сергей Иванович проработал в системе здравоохранения Сахалинской области. Прошёл путь от врача-педиатра Александровск-Сахалинской центральной районной больницы до главного врача Южно-Сахалинской городской больницы им. Ф. С. Анкудинова. 30 декабря 2016 года Сергей Иванович уволился в связи с выходом на пенсию.

Слонцев Сергей Иванович навсегда останется в памяти коллег профессионалом своего дела, добрым, чутким и отзывчивым человеком. Светлая память!