Вторник, 11 июня, 2024
ДомойСОБОЛЕЗНОВАНИЕ
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Светлая память

Администрация и коллектив Южно-Сахалинской городской больницы им. Ф. С. Анкудинова выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной

СЛОНЦЕВА Сергея Ивановича.

Слонцев С. И. окончил Хабаровский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия». Более сорока лет Сергей Иванович проработал в системе здравоохранения Сахалинской области. Прошёл путь от врача-педиатра Александровск-Сахалинской центральной районной больницы до главного врача Южно-Сахалинской городской больницы им. Ф. С. Анкудинова. 30 декабря 2016 года Сергей Иванович уволился в связи с выходом на пенсию.

Слонцев Сергей Иванович навсегда останется в памяти коллег профессионалом своего дела, добрым, чутким и отзывчивым человеком. Светлая память!

Предыдущая статья
Тренер-легенда. Наш земляк Михаил Кройт воспитал не одно поколение лыжных гонщиков
Следующая статья
Когда время – деньги
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ