Светлая память доктору

17 июня ушёл из жизни заведующий отделением кардиологии № 1,

врач-кардиолог высшей квалификационной категории

БАРАБАНОВ

Станислав Алексеевич.

Администрация и профсоюзный комитет, трудовой коллектив Сахалинской областной клинической больницы выражают соболезнование родственникам и близким Станислава Алексеевича.

Барабанов Станислав Алексеевич родился 30 октября 1965 года в Амурской области. В 1989-м окончил Хабаровский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». С 1989-го по 1990-й проходил ординатуру в кардиологическом отделении Центральной городской поликлиники г. Южно-Сахалинска, после чего продолжил работу в данном учреждении врачом-кардиологом. С 1999-го трудился в Сахалинской областной клинической больнице в должности врача-кардиолога, в 2017 году назначен заведующим отделением кардиологии № 1.

Станислав Алексеевич и региональный сосудистый центр Сахалинской областной клинической больницы – это единое целое и большое сердце пациентов островного региона. Мы скорбим вместе со всеми, кому спас жизни наш любимый доктор! Мы потеряли Врача с большой буквы. Для многих пациентов островного региона Станислав Алексеевич стал надёж­ным и верным другом, Своим Врачом!

Он служил своей профессии 36 лет, проявил себя грамотным и опытным специалистом, знающим своё дело. Большое спасибо семье Станислава Алексеевича за то, что он имел возможность всего себя отдавать служению людям и своей профессии. Сегодня мы потеряли не только выдающегося специалиста, но и человека с большим сердцем. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.