Координационный совет Сахалинского областного общественного движения «Сахалинская гвардия» с глубоким прискорбием извещает, что 8 октября на 81 году ушел из жизни

ГОМИЛЕВСКИЙ Виталий Евгеньевич.

В. Е. Гомилевский начал трудовую деятельность на Сахалине в 1964 году по окончании Приморского сельскохозяйственного института. Прошел большой путь от ученого агронома до руководителя крупных хозяйств, возглавляя совхозы «Южно-Сахалинский», «Комсомолец», ОПХ «Тимирязевское». Будучи кандидатом сельскохозяйственных наук, внес большой вклад в развитие сельского хозяйства области.

Незаурядные организаторские способности, высокая работоспособность, внимательное отношение к запросам людей позволили Виталию Евгеньевичу на протяжении многих лет занимать руководящие посты в областных структурах власти, а также города Южно-Сахалинска, с которыми он успешно справлялся. До последнего дня являлся депутатом областной думы, был избран заместителем председателя законодательного органа.

Плодотворный труд В. И. Гомилевского отмечен многими государственными наградами, он удостоен высоких званий «Заслуженный работник сельского хозяйства России», «Почетный гражданин Сахалинской области».

Светлая память о Виталии Евгеньевиче Гомилевском навсегда сохранится в наших сердцах.

Н. В. Бондаренко, В. П. Гайворонская, Г. М. Грошева, А. М. Котельников, А. Г. Романов, В. И. Супрун.

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11 октября в 12 часов в здании областного центра народного творчества в Южно-Сахалинске состоится гражданская панихида по Виталию Евгеньевичу Гомилевскому.