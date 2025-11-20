Светлой памяти Бориса Алексеевича Осокина: до своего 84-летия наш земляк не дожил три дня. 

Родился он в грозовом 1941-м в Костромской области. Отец его не увидел – в тот же год погиб на фронте. Чтобы поднять двух детей в трудное послевоенное время, вдова по вербовке в 1946-м приехала на Сахалин. Трудилась в г. Макарове на рыбозаводе, бралась за любую работу.

Борис, успешно окончив десятилетку, получил направление в Ленинградский педагогический институт им. Герцена и стал дипломированным учителем химии и биологии. Научный руководитель выпускника настаивал, чтобы Борис поступал в аспирантуру и шёл в науку. Но тот решил, что пришла его пора помогать маме, и приехал в Макаров. Здесь 15 лет преподавал в школе химию. Не­обычайно энергично и интересно вёл внеклассную и внешкольную работу, увлёк ребят химическими опытами, спортом и многодневными (на месяц-полтора) походами по Сахалину, Дальнему Востоку, Сибири. О каждом маршруте рассказывают фотоальбомы, которые бережно хранятся в семье. А были ещё яркие (в несколько метров!) стенгазеты на ватмане в школьном коридоре. С фотографиями, статьями, шаржами, рисунками о походной жизни.

– У нас Глебушка родился, – рассказывает супруга Надежда Васильевна Осокина. – А у Бориса поход с классом на полтора месяца. Переживаю, как одна управлюсь с малышом. Но, оказывается, волнения мои напрасны. Ребята, что остались в городе, приносили дрова титан топить, покупки из магазина, катали сына в коляске по улице, пока я по дому управлялась… Так мы и остались друзьями. Вместе проводили капустники, писали занимательные сценарии школьных вечеров, устраивали интересные встречи.

Событием в культурной жизни Макарова был народный театр, руководил которым режиссёр Андрей Губер. Борис, любивший классическую музыку и литературу, с ним подружился. Играл в спектаклях, а потом привёл в театр своих учеников. Так у Андрея Губера появилась молодёжная студия. С постановками для детей и взрослых она ездила по Сахалину.

Когда режиссёр уехал, стало скучно. Школьникам хотелось играть в пьесах, и тогда Борис Осокин взялся руководить студией и, можно сказать, на энтузиазме поставил несколько спектаклей.

Инициативного педагога заприметили в облоно, пригласили на должность заместителя заведующего по внеклассной и внешкольной работе.

В перестроечные годы Борис Алексеевич возглавил один из отделов областного совета народных депутатов. А в областной думе с первого её созыва стал аппаратным работником, в дальнейшем – помощником депутатов. Писал статьи в городские и районные газеты, сотрудничал с «Советским Сахалином» и «Молодой гвардией».

И все эти годы он не терял из виду своих выпускников. Они разъехались по всей стране. Но до сих пор пишут письма, приезжают в гости, и Борис Алексеевич до последней возможности навещал их. Таково редкое проявление дружбы и любви сквозь десятилетия.

В скорбные дни это ощущается особенно остро и объединяет людей. Каждый, кто хорошо знал Бориса Алексеевича Осокина, разделяет горе его семьи.

Искреннее соболезнование родным и близким приносит и наш журналистский коллектив. Он сохранит добрую память об этом светлом человеке.

