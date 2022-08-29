Светлой памяти

Ушла из жизни Народная артистка России, почетный гражданин Южно-Сахалинска Клара Кисенкова. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, администрация города выражают глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким Клары Кисенковой в связи с ее уходом их жизни.

Всю свою жизнь Клара Константиновна посвятила служению островному театру. Каждая ее работа была настоящим подарком для сахалинцев. Талантливая актриса, высочайший мастер своего дела, она любила свою профессию и зрителя, была мудрым наставником и близким человеком для коллег.

Ее творческий путь насчитывает 57 лет служения Мельпомене, более 300 ролей и огромное количество профессиональных наград высокого уровня, среди которых орден Трудового Красного Знамени, звания Заслуженной артистки и Народной артистки РСФСР, специальная премия «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

В 2002 году Кларе Кисенковой присвоено звание Почетного гражданина Южно-Сахалинска. Но главной отдачей для актрисы была безграничная зрительская любовь. Постановки с ее участием завершались овациями, выходами на бис и словами благодарности многочисленных поклонников ее творчества.

Клара Константиновна была не только замечательной актрисой, но и яркой личностью, невероятно добрым, душевно щедрым и светлым человеком. В памяти южносахалинцев навсегда останутся ее незабываемые проникновенные роли. Жизнь и творчество Клары Кисенковой — это не только летопись Чехов-центра, это история нашего города…