«Светлячки» и «феи» за сценой. В театре кукол подняли занавес

Вы знали, что одной куклой в театре могут управлять несколько кукловодов? Я нет. А теперь знаю. Об этом на экскурсии по Сахалинскому театру кукол рассказала артистка Ольга Демченко-Сергиенко.

Театр всегда начинается с вешалки, то есть с гардероба, но экскурсионную группу вначале познакомили с малым залом. Артисты называют его «репзал» (репетиционный). Он выглядит как танцевальная студия. В нем проходят спектакли «театра в ладошке» для самых маленьких южносахалинцев. Но в день экскурсии в малом зале у студентов были учебные пары.

К большому залу ведут две двери. Одна из них предназначена только для работников сцены. И на ней висят куклы, задействованные в спектакле. Ольга Демченко-Сергиенко объяснила, что куклу нельзя класть на пол или трогать за лицо, иначе она может обидеться. Также запрещено брать чужую куклу без разрешения ее хозяина.

Над большой сценой находится цех инженеров. От инженеров по свету и звуку зависит музыка и освещение во время спектакля. Актеры их ласково называют «светлячками».

Художники-оформители трудятся в бутафорском цехе, пропахшем клеем и тканями. Именно здесь из поролона и папье-маше создаются новые куклы, костюмы и декорации. Ольга Демченко-Сергиенко рассказала, что художников-оформителей она называет «феями». Мы как раз застали их за работой. Одна из «фей» создавала новую куклу, а другая – костюм в виде рыболовной сетки.

Кстати, кукловод Ольга показала и рассказала про разные виды кукол, которые играют в театре: марионетки, перчаточные, тростевые, планшетные, паркетные и мимирующие.

Марионетки управляются множеством нитей: они прикреплены к голове, спине, рукам и ногам, что позволяет им бегать, прыгать и даже стоять на голове или ходить на руках.

Тростевые куклы играют на ширме за счет тростей-палочек. Когда кукла выполняет в спектакле сложные движения, управлять ею по силам сразу нескольким актерам. Чтобы «играть» такой куклой, требуется огромное мастерство. Мимирующие куклы «оживляют» тоже несколько артистов: один отвечают за голову и ее эмоции, а другой – за тело.

Паркетные куклы стоят на полу и управляются при помощи ног актера.

Планшетные играют спектакли на столах и двигаются при помощи рук актера.

Работа актера театра кукол очень тяжелая в эмоциональном и физическом плане. Куклы, даже перчаточные, тяжелые, поэтому здесь нужны сильные руки и пальцы.

На мастер-классе артистка-кукловод Ксения Земская показала, что перед репетициями и спектаклями актеры всегда тщательно разминают руки и пальцы. Ведь если актер пострадает, то спектакль не состоится. Выглядит разминка так, как будто человек тщательно втирает в руки крем. Экскурсанты попробовали «оживить» куклу. Оказалось, это очень непросто – ровно удерживать ее голову одним пальцем на протяжении получаса.

– Обычно кажется, что играть в театре кукол несложно, – рассказала Ксения Земская. – Стоит актер, просто шевелит куклой и говорит писклявым голосом. Это все стереотипы. Артист и кукла – партнеры. Актеры поют, танцуют так же, как артисты драмы. Кукла – как музыкальный инструмент. Даже если ты, например, гитарист и уже умеешь играть, к каждому новому инструменту надо подстраиваться. Так и с куклой. К ней нужно приноровиться, выяснить, как она ходит, лежит, сидит, если смотрит на тебя, то под каким углом. А во время спектакля, когда выводишь своего героя на первый план, то никто уже не должен обращать внимание на твое лицо, в тот момент не ты играешь, а персонаж в твоих руках.

Ксения рассказала, что хороший кукловод может «оживить» даже чайник. Все начинающие актеры оттачивают мастерство, начиная с обыкновенного шарика, надетого на палец.

Должна появиться иллюзия, что он живой, умеет думать и чувствовать. И только потом студенты переходят к управлению планшетными или перчаточными куклами.

Марина ЗОТОВА.