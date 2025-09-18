Светлый человек, светлая память

С прискорбием сообщаем, что наш любимый и родной человек

Анна Герасимовна Сафонова

покинула нас утром 14 сентября в паллиативном отделении онкологического диспансера.

Анна Герасимовна родилась в 1936 году в городе Называевске Омской области. В 1950-м вместе с родителями приехала на Сахалин в г. Невельск. После окончания средней школы поступила в Южно-Сахалинский педагогический институт на историко-филологический факультет. Затем работала учителем русского языка и литературы в Чубовской средней школе Кинельского района Куйбышевской области. С семьёй вернулась на Сахалин в 1976 году, где продолжила работу учителем.

У Анны Герасимовны трое детей, восемь внуков и одиннадцать правнуков. Для своих родных и близких она написала книгу «История нашей семьи (письма внучке)». Кроме того, оставила свои воспоминания о подруге Северине Битрих, родившейся на Земле Франца-Иосифа в бухте Тихой, в книге «Северина».

Она воспитала не только своих детей и внуков, но и многих учеников, которые до сих пор её помнят и любят. Работала учителем в школах Лугового, Ново­александровска, преподавала в СахГУ на факультете филологии.

Дочь Ирина, родные и близкие.