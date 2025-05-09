Светлый мир фотохудожника Инги Моревой. Остановись, мгновение

Со всеобщим и поголовным приобретением смартфонов с функцией фотоаппарата мы совсем забыли о таинстве работы фотохудожника. Красный фонарь в ванной комнате, фотоувеличитель, ванночки с реактивами, глянцеватель – это вообще уже каменный век.

Бесчисленные селфи друзей или родственников на фоне пейзажа, зарубежные красоты – всё это задавило привлекательность фотографии как искусства. Когда фотография передаёт не только зарисовку с натуры кусочка твоей жизни, но ещё и эмоции этого выхваченного из жизни момента.

Творчество южносахалинки Инги Моревой выбивается из этого потока островами любви, семейных радостей и ценностей, тонким внимательным взглядом на жизнь. Достаточно посмотреть её фотографии.

Всего два года, как муж подарил ей фотоаппарат, и на Сахалине родился Художник. Работы Инги включены в престижные фотовыставки в Москве, в «Галерее классической фотографии» и выставке на Красной площади ко Дню защиты детей.

Это несомненная удача ещё начинающего Художника. Порадуемся вместе с ней и её семьей.

Сергей Кащеев.