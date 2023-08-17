Свежая горбуша, запеченная в сахалинских лопухах

Без всякого преувеличения можно сказать – рецепт из сахалинского детства. Ничего проще и вкуснее нет, особенно если рыбка готовится в природных условиях, где-нибудь на берегу моря, на углях от прогоревшего костра!

Для приготовления этого шикарного блюда понадобится собственно горбуша, несколько листьев белокопытника, который часто называют сахалинским лопухом, соль, перец по вкусу, репчатый лук из расчета одна луковица на рыбину, несколько средних картофелин для гарнира. Да, и не забудьте прихватить с собой на природу фольгу, она очень пригодится для запекания. Хотя мы в детстве обходились и без нее!

Промываем рыбу, удаляем внутренности, плавники и жабры, а также хребтину. Солим, перчим, укладываем внутрь нарезанный лук и складываем половинки. Затем каждая рыбина заворачивается в лопух, а лучше в два. Можно вместе с рыбой упаковать таким образом и подсоленные половинки картофелин. Этот зеленый конверт оборачиваем фольгой, после чего отправляем для запекания в угли.

Желательно, чтобы костер располагался на песке или на земле, но в углублении. Разгребаем горячие угли, образуется ямка подходящих размеров. В нее помещаем сверток и засыпаем слоем угольков толщиной в пару сантиметров. Если все угольки горячие, светятся, когда на них дуешь, запекание может длиться 15 минут. Если не все светятся, потребуется минут 20 – 25. За это короткое время содержимое успевает как следует пропариться, напитаться дополнительной влагой от лука и лопухов. Нет опасений и насчет возможных личинок паразитов у рыбы – они в таких условиях погибают. Рыба получается удивительно сочной, ароматной и вкусной. Отдельные кулинары сдабривают рыбу сливочным или оливковым маслом, дополнительно фаршируют ее спаржей, используют другие компоненты. Без них вполне можно обойтись.

Приятного аппетита!