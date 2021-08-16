Свежий взгляд, молодая энергия!.. В Южно-Сахалинске 15 августа торжественно открыли всероссийский молодежный форум «ОстроVа-2021»

Романтика и не только

Для участия в нем прибыло 500 представителей молодежи разных регионов страны. Романтика, потребность в воплощении своих идей и инициатив, общение с незаурядными, талантливыми сверстниками – вот чем привлекательно это мероприятие.

Церемония открытия прошла на площадке торгово-делового центра «Столица». Было зачитано приветствие от президента России Владимира Путина. В своей телеграмме он подчеркнул, что насыщенная программа позволит участникам форума получить ценный опыт и профессиональные навыки в разных сферах деятельности, а также представить свои идеи, задумки и заручиться поддержкой старших товарищей.

Губернатор Валерий Лимаренко в своем приветствии акцентировал внимание форумчан на том, что островная область представляет из себя территорию с невероятно большим потенциалом.

– Здесь, на островах, где зарождается день нашей большой страны, вы можете начать свою карьеру. Друзья! В ваших руках будущее. И я приглашаю вас создавать его в Сахалинской области! – сказал он.

Островам нужны идеи

В числе прочих выделяются три основных направления, где необходимы молодежные инициативы. Прежде всего – патриотическое, ведь вовсю ведется подготовка к 75-му дню рождения области в ее нынешних границах.

Экология – не менее важная сфера. Сахалинская область следует мировому тренду и будет участвовать в климатическом эксперименте. В регионе продолжаются перевод котельных и транспорта на газ, внедрение раздельного сбора мусора и его переработка.

Третье направление – креативное. Проходит конкурс международного уровня на разработку концепции макрорайона Корсаков – будущего экополиса.

Сахалинский госуниверситет в скором будущем трансформируется в современный, передовой научно-образовательный центр.

В рамках форума участники могут не только презентовать и обсудить свои предложения, но и оформить заявку на получение гранта в рамках всероссийского конкурса молодежных проектов. Между прочим, размеры грантов – до полутора миллионов рублей. Средства выделяет федеральное агентство по делам молодежи.

Форум продлится до 19 августа включительно.

Первые впечатления

Организаторы позаботились о содержательной программе пребывания форумчан на острове: в ней – разнообразные экскурсии и городские квесты, путешествия по острову и колоритный фестиваль.

Участники уже побывали в арт-резиденции «Маяк», в Смирныховском районе, где у села Рощино прошла военно-историческая реконструкция событий 11 – 12 августа 1945 года.

К слову. Предыдущие «ОстроVa-2020» собрали около тысячи участников. Два десятка победителей получили гранты в размере от 93 тысяч до 1,3 миллиона рублей на общую сумму без малого 15 миллионов рублей.

Владимир ЯРОСЛАВЦЕВ.