Свое родное, островное! Это новый девиз традиционной региональной ярмарки «Золотая осень Сахалина» образца 2021 года

Как стало известно, в нынешнем году главная ярмарка года пройдет 9 и 10 октября в областном центре там же, где и прошлогодняя, – на площадке южнее Дома торговли на проспекте Мира. Заявку на участие можно направить до 28 сентября. В общих чертах программа сельскохозяйственного праздника уже готова.

Обязательно будут конкурсы, награждения победителей в разных номинациях, концертная программа с выступлениями творческих коллективов из разных районов области.

Организаторы предусмотрели отдельную площадь под размещение «Фермерской слободы», где свои достижения представят сахалинские фермеры. Причем постараются сделать это оригинально и красиво. В конкурсах поучаствуют и представители личных приусадебных хозяйств, садоводы-огородники. В 2020 году три личных подсобных хозяйства стали победителями и были отмечены благодарственными министерскими грамотами.

Обязательно будет организована дегустационная площадка, где производители разных вкусностей дадут возможность посетителям попробовать их продукцию, оценить ее вкусовые качества.

К слову, некоторые производители, такие, как сов­хоз «Тепличный», планируют проведение конкурсов и приятные бонусы для своих посетителей.

Отведено место для торговли саженцами, семенным картофелем и прочим посадочным материалом, а также садово-огородным инвентарем.

В осенней ярмарке 2020 года было не менее 200 участников. Это при том, что изначально планировалось всего около 50-ти! Продукцию представили сельхозпроизводители Юж­но-Сахалинска, Долинского, Томаринского, Корсаковского, Анивского, Холмского, Невельского, Поронайского и Смирныховского районов. Среди участников были также крестьянские и личные подсобные хозяйства, садоводы, огородники, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности и компании рыбопромышленного комплекса. От Курил свою продукцию тогда представила лишь рыбообрабатывающая компания с Итурупа (Курильский район).

Организаторы отмечают, что ярмарочная площадка у Дома торговли с каждым годом набирает популярность. В прежние годы эти мероприятия проводились на разных территориях, и не везде, как сейчас, была возможность создать цивилизованные и комфортные условия для работы в любую погоду.

Справки можно навести в министерстве торговли и продовольствия Сахалинской области по телефонам: 8 (4242) 67-26-84, 67-26-85, 67-26-79. Заявки на участие нужно направлять в региональный минсельхоз по адресу: Южно-Сахалинск, пр. Мира, 107, каб. № 18 (2-й этаж). Здесь же будут выдаваться разрешения.

Евгений ПОЛЯКОВ.