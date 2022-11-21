Свои люди в СПЧ. Владимир Иконников вошел в состав Совета по правам человека и отмечает свой 50-летний юбилей

Указом президента России председатель общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников назначен членом СПЧ. Сегодня в этой структуре десять представителей общественности. С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте Совета.

Назначение Владимира Юрьевича членом Совета по правам человека совпало с его личными юбилеями – 10-летием общественной работы на посту председателя Сахалинской общественной палаты и 50-летием. С чем «Советский Сахалин» его с удовольствием и поздравляет.

Сахалинцы хорошо знают еще одного члена СПЧ – специального военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца. Он освещал военные действия в Косово, Афганистане, на Северном Кавказе, в Ливии, Сирии, Египте, Ираке, Украине и Нагорном Карабахе. А родился в Южно-Сахалинске, 3 сентября 1978 года, его мама Тая Домрачева – южносахалинка.

Оба родителя Александра журналисты, выпускники Дальневосточного государственного университета. Отец – Игорь Коц тоже работал в «Комсомолке». А сейчас редактирует журнал «Родина».

Марина ЗОТОВА.