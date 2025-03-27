Священнослужитель из села Троицкого с детьми строит парусные яхты

Храм защитника Отечества Александра Невского в селе Троицком на Сахалине видит каждый, кто едет от Южно-Сахалинска на запад острова. В Аниву, Холмск, Невельск. Красивый храм из строевой сосны возвышается возле трассы, как терем из сказки.

Храмы святого Александра Невского стоят на рубежах России со всех четырёх сторон света. Построены они по программе Фонда Андрея Первозванного «Рубежи России» в Калининграде на западе, в селе Троицком на Сахалине на востоке, в Мурманске на севере и в Краснодаре на юге. Охраняет святой Александр Невский нашу Россию своей православной верой.

О настоятеле храма в Троицком протоирее отце Сергии я слышал от многих сахалинцев. В Троицком им даже гордятся. Встретились в одном из вспомогательных строений рядом с храмом. Отец Сергий мастерил что-то на верстаке, но отвлёкся и предложил чаю.

– Батюшка, мне добрые люди сказали, что вы яхт­смен. Мечтали о море, а выбрали путь священнослужителя?

– Я родился и вырос в Иркутской области в городе Ангарске. До моря оттуда, как до Луны. Как все мальчишки, мечтал о парусах, приключениях, кругосветных путешествиях. Семинарию заканчивал в Хабаровске. Приехал на Сахалин в 1992-м. Здесь женился, родились дети. Чудесная земля! Замечательный край! И все мы здесь островные жители. А любой остров окружён морем. Ну как тут не мечтать о возможности мореплавания? Нашлись единомышленники. По чертежам стали строить парусный швертбот. И сделали его. Небольшой. На экипаж из двух-трёх человек. Ещё требует доводки. Сейчас зима. Эллинга, ангара или даже подходящего размером гаража у нас нет. Ждём потепления.

Но мы не зациклены на парусных яхтах. Этим летом будем закладывать весельную лодку. И ещё один швертбот. На майские праздники по Лютоге на плотах пойдём. Если бы был эллинг, работали бы и зимой. Дела бы шли побыстрее. Мальчишки местные просятся помочь. Летом помогали. Вот на Лютогу юнгами с собой возьмём. Ну и, конечно, летом будем на швертботе парусам учить.

– А какое-нибудь путешествие вне Анивского залива планируете?

– Да. Если второй швертбот сделаем, то на следующее лето пойдём двумя экипажами вокруг Сахалина. Мы сразу, когда ещё решали, какое плавсредство строить, выбрали швертбот, потому что с ним можно легко швартоваться на любой песчаный пляж. В отличие от яхты у него нет стационарного тяжёлого метрового киля. Нет и кают для ночлега, камбуза. Будем ночевать в палатках на берегу.

Решили продумать ротацию членов экипажа. Работающий человек не сможет выпасть из своего графика на два месяца. А дней на десять сможет. И мальчишек-юнг будем периодически менять. Их у нас будет по одному на каждый швертбот. Получится – за два месяца 12 мальчишек приобретут десятидневный морской и походный опыт. И желающих взрослых будем подключать. Получится, человек десять смогут, меняясь, поучаствовать.

– Серьёзная задумка.

– Будем и готовиться серьёзно. Этим летом попробуем походить радиальными выходами. С ночёвками на берегу. На анивский маяк, на мыс Крильон. Сами потренируемся. Мальчишек подготовим.

– А девушек нельзя юнгами на судно брать?

– Почему нельзя? Можно. Но для девушек, как, впрочем, и для юношей, мы создаём театр кукол. Такой у нас уже был. Был режиссёр-кукольник. Уехал. Показывали спектакли в школах и детсадах. Но режиссёр-кукольник – это большая редкость. И без опыта работы в такой замечательной театральной форме, как театр кукол, трудно даже режиссёру драматического театра. Продолжила заниматься театром кукол руководитель нашей воскресной школы «Берёзка» Валерия Михайловна. Но недавно нашли опытного профессионального режиссёра-кукольника. Совсем скоро будем набирать актёрскую команду.

– Юношам – море, девушкам – куклы?

– Я бы, конечно, хотел, чтоб это один коллектив был. Летом все вместе тренировались бы в море, вместе ходили бы в походы, а зимой готовили бы спектакли для детей. А если ангар построим, то зимой бы ещё и яхты строили.

– А не воспримут эту вашу идею как проект новой «воскресной школы»? С молитвами и песнопением.

– Воскресная школа у нас уже есть. К Богу принуждением никого приводить не нужно. Человек к Богу должен прийти сам. Знаете, что рассказывают священнослужители с Донбасса? На фронте неверующих нет. Сама обстановка, обстоятельства, атмосфера постоянной опасности – всё это настраивает человека на общение с Господом. Там он всегда рядом с ними.

Очень жду, когда наши бойцы станут возвращаться с победой домой. Им будет очень трудно. Нужно адаптироваться, начинать новую жизнь, в которой нет смертельных врагов. Буду рад их видеть в храме защитника Отечества святого Александра Невского.

Беседовал Сергей Кащеев.