Связь будет. Не прощайтесь с мобильными телефонами

На западном побережье острова большая проблема с качеством сотовой связи. А в селе Калинино, отдаленных территориях села Зырянского ее нет вообще. На встречах с должностными лицами не раз поднимали этот вопрос. На минувшей неделе сотовая связь исчезла и там, где она раньше была. На запрос редакции пришел ответ от первого заместителя министра минцифры региона Ларисы Петренко.

6 сентября при прохождении циклона упала вышка связи в селе Костромское, на которой размешались базовые станции операторов связи. Вышка принадлежала колхозу. От данной вышки с использованием радиорелейной линии связи подавались каналы на два направления – Пионеры и Правда.

В настоящее время отсутствуют услуги сотовой связи МТС и МегаФон в селах Костромское и Пионеры. В селе Правда связь восстановлена, получены каналы у ПАО «Ростелеком». Последними восстановили связь компания «Теле-2» – 15 сентября.

Для восстановления сотовой связи в Костромском операторы ищут площадку для размещения базовых станций и РРЛ, утверждают кейс на строительство вышки. Примерное время восстановления связи в Костромском и Пионерах – два месяца.

Объявлены и проведены закупочные процедуры, результатом чего станет появление мобильной связи и мобильного доступа в сеть интернет в селе Зырянском (включая большую часть СНТ «Зарянка»). Победитель аукциона – ПАО «МегаФон». Срок готовности оборудования мобильных операторов к предоставлению услуг связи – 1 декабря 2022 года.