Съёмное жилье для жильцов пострадавшего от взрыва дома оплатит бюджет

Семьи из обрушившегося от взрыва газа крайнего подъезда местной пятиэтажки в Тымовском уже обеспечены жилплощадью. Сейчас остается завершить юридические формальности. Вместе с этим остро встала проблема людей из квартир, которые расположены в двух других подъездах пострадавшего дома.

Ее озвучил глава района Эдуард Звада на совещании, которое по видеоконференцсвязи проводил глава областного правительства Алексей Белик.

Необходима экспертиза состояния конструкций уцелевших подъездов — можно ли их эксплуатировать далее или придется сносить. Но сначала надо полностью демонтировать наиболее поврежденную часть здания. А пока жильцы двух подъездов не могут вернуться в свои квартиры.

Алексей Белик поручил помочь гражданам с оплатой за съемное жилье.

– Если экспертиза даст заключение, что подъезды можно эксплуатировать, надо будет выполнить серьезные работы по укреплению фундамента, стен, кровли, фасада, – сказал он. – Это означает, что в течение нескольких ближайших месяцев жильцам двух подъездов придется снимать квартиры. Не могут они так долго жить у родственников или знакомых. Чтобы не обременять дополнительными тратами людей, которые пережили трагедию, следует установить для них компенсацию расходов на наем жилья.

Документы должны быть подготовлены в ближайшие дни.

Как уже сообщалось, трагедия произошла в центральной части населенного пункта, в доме по улице Библиотечной. Тогда под завалами погибло 10 человек. Семьям из регионального бюджета выплатили по 500 тысяч рублей, из местного — по 30 тысяч рублей на человека. Еще по миллиону рублей – родственникам погибших.

Антон Смоляков.