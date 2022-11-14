Сюда хочется возвращаться. Приморская гостья открыла для себя Южно-Сахалинск

Этим летом я решила отдохнуть на Сахалине – мои дети и внуки устали приглашать в гости. Так чего же медлить? Билеты на самолет по субсидии – полторы тысячи. К тому же льгота дальневосточникам действует дважды в год и в оба конца.

Зеленый, как крокодил, самолет авиакомпании S7 показался мне микроавтобусом. Впервые летела на таком, как на ковре-самолете! Всего 55 минут. Не успела глаза сомкнуть, чтобы отдохнуть, – уже объявляют: готовимся к посадке. Когда сидела в удобном кресле, пристегнутая ремнем, как филолог думала о великом русском писателе Антоне Павловиче Чехове. Ведь предстояло приземлиться в международном аэропорту Южно-Сахалинска, носящем его имя.

В апреле 1890 года тридцатилетний писатель, несмотря на слабое здоровье, из Москвы отправился через всю страну в рискованную поездку, многотрудное путешествие на далекий остров Сахалин. За свои деньги, а не за казенный счет! Это было место царской ссылки, где в нечеловеческих условиях работали тысячи каторжников.

За три месяца и два дня пребывания писатель и врач изъездил-исходил остров, изучал жизнь каторжан, провел перепись населения, которую до него никто не делал. Он посещал рудники, тюрьмы, бараки, исследовал жизнь человека, обреченного на физические и нравственные страдания, выступал против физических наказаний.

Поистине гражданский поступок сократил Чехову жизнь: у него обострился туберкулез. Путешествие необратимо повлияло на организм и стало причиной преждевременной (в 44 года!) смерти.

Тут прервались мои размышления: незаметно самолет совершил мягкую посадку, и командир воздушного судна попрощался с пассажирами.

Оперативно привезли багаж. Рассматриваю здание аэровокзала – старое, маленькое, неуютное и некрасивое. Зато рядом возводится громадное, в форме огромной волны, прямо-таки инженерное чудо из стекла и металла. Но строится давно и медленно…

Аэропорт в городе. Добраться в центр труда не составляет. Широкие трассы ограждены изящными узорчатыми металлическими заборчиками, а на них в больших корзинах растут и благоухают разноцветные петунии. Цветы создают причудливые композиции и напоминают яркие ковры. Слышала, что Южный (так ласково называют город островитяне) – рябиновый город. И убедилась: улицы утопают в зелени рябин.

Приятно удивило, что в некоторых дворах стоят большие автоматы с артезианской водой. Подошел к автомату в любое время суток, оплатил покупку купюрой или монетой, установил бутылку, нажал кнопку и… набрал чистейшей холодненькой водицы.

Недалеко от Южно-Сахалинска – сельские просторы. Тюки сена заготовлены для скота. Немаленькие стада коров, овец пасутся на приволье. Крепкие фермы видела. Государственное тепличное хозяйство впечатляет. Это современный совхоз со своими магазинами, где продают овощи, разнообразную зелень, цветы. Мясо тоже местное. И лосось – культовая рыба островитян. Не скажу, что дешево, но значительно дешевле, чем у нас. Поэтому почти все улетающие на материк садятся в самолет с термопакетами в руках. Сразу понятно: везут деликатесную рыбку да икорку!

Есть в Южно-Сахалинске поистине уникальное место – парк культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина. На его огромной территории множество увлекательных аттракционов, оригинальные игровые площадки. А еще здесь с середины ХХ века действует детская железная дорога. От платформы вагончики отправляются под музыку «Прощание славянки». Так трогательно! Кассиры, проводники, контролеры – школьники. В форме, строгие, важные, воспитанные. Меня это покорило.

Имя великого русского классика Антона Павловича Чехова тесно связано с городом. Здесь есть улица Чехова, международный театральный центр его имени, единственный в России литературно-художественный музей книги «Остров Сахалин». Окружен музей прекрасным сквером. Ходишь по его дорожкам и «встречаешься» с бронзовыми героями чеховских рассказов. Фотографируйся на память, остановись и вспомни, что читал в школе на уроках литературы, прикоснись к пуговице или шляпке – загадай желание.

Можно, не заходя в здание музея, «скачать» популярные и известные художественные произведения, пьесы и книгу «Остров Сахалин», а также различные высказывания Чехова. У меня получилось записать на телефон такое крылатое выражение и отправить в Дальнереченск. «Если хочешь стать оптимистом и понять жизнь, то перестань верить тому, что пишут и говорят, а наблюдай сам и вникай». По-чеховски гениально и просто!

Для меня теперь Южно-Сахалинск не только точка на карте России, а красивый и современный город, вовсе не периферия. Сюда хочется возвращаться, за две недели он дал мне сил и окрылил.

Анна ГРАНЧАК, г. Дальнереченск, Приморский край.