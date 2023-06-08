Сюда стоило вернуться

На своей страничке в интернете южносахалинец Виктор Сорокин вместо того, чтобы сообщить что-то о себе, написал: «Пусть обо мне расскажут друзья». А раз так, пришлось обратиться к другу юности и, кстати, тоже участнику нашего проекта журналисту Ярославу Сафонову:

– Мы с Виктором в 1980-е учились в Южно-Сахалинском пединституте. Веселый, заводной, спортивный, с гитарой, он всегда был в центре внимания. Едем на уборку картофеля, а это не самый легкий труд. Особенно когда пасмурно, настроение не то. И тут появляется Витя Сорокин, и у всех словно гора с плеч…

В путинном отряде на Итурупе запомнились нескончаемые смены у конвейера, тяжелый физический труд на рыбообработке. Виктор никогда не унывал, старался подбодрить ребят. А еще мы ходили в походы, смотрели интересные места, горячие источники. Запомнилось озеро Красивые Глазки с ледяной водой. В него с еще одним однокурсником Виктор бесстрашно нырял с большой скалы. Это было рискованно, я бы не отважился… Замечательно, что и сегодня он не расстается с гитарой, поет и сочиняет песни.

Одну из первых композиций «Ангел» Сорокин написал в Самаре, куда уехал в 28 лет. Впервые спел ее перед большой аудиторией там же на площади имени Высоцкого, а потом и в здании, где когда-то давал концерт Владимир Семенович. «Ангела» услышал друг детства, позвонил:

– У тебя отличная песня получилась. А ты не мог бы что-нибудь про родной Сахалин написать?

– Как-то страшновато, вдруг не получится? – засомневался Виктор. Тогда настроение было на миноре – развелся с женой. Стал припоминать житейские истории, связанные с любимым островом. Неделю сидел в раздумьях. В итоге сочинил диалог с узбеком, который и предварил композицию. Услышав его, аранжировщики в студии рассмеялись, но все записали с первого дубля.

– Впервые песню «На Сахалин» я исполнил в Самаре, – рассказал Виктор. – На остров привез. Зажигательная, она друзьям понравилась и зажила своей жизнью. Я ее пел на День милиции, в кафе СахГУ, на днях рождения знакомых по их просьбе.

Автора клипа, который появился в интернете, Сорокин не знает. Говорит, кто-то по доброй воле его сделал, и он не в обиде. И продолжает:

– Песня оказалась в руку, да и в ногу тоже (смеется). Ноги сами здесь оказались. Ради второй «половинки» приехал. Татьяна сказала: «Я с родного острова не уезжала и к тебе не приеду. Давай возвращайся». На Сахалине я заново женился. Вспомнил свою первую профессию – учитель географии. Позже стал юристом.

Гитару освоил самоучкой. Сочиняет мелодии обычно в трех версиях – рок, диско или в народном стиле – и выбирает лучшую. Все песни аранжирует в Самаре у Павла Полякова и Владимира Ермилова. Они понимают автора с полуслова. Виктор обозначает тему, определяет, какие инструменты будут звучать, задает ритм, мелодику, предлагает свой вариант вокала. А нюансы аранжировки – дело студийных профессионалов.

Про остров этот автор написал более 20 песен. Все они сюжетные, балладные. Года два назад Виктор Сорокин встал на горные лыжи, и появился радостный повод написать песню «Покатушки, или Горные лыжи». Она и ему, и многим знакомым очень нравится, как и осенняя композиция «На Сахалине солнце, дождь»…

Нет сомнения в том, что остров подарит Виктору еще много сюжетов для новых сочинений.

Людмила Степанец.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

По теме:

13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян

22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»

29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»

5 августа 2021 – Душевный шансон

12 августа 2021 – Хит от ветра юности

19 августа 2021 – Признание в любви

26 августа 2021 – Суперстар Кунашира

2 сентября 2021 – Гавань его мечты

9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»

16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова

23 сентября 2021 – Каждый год по песне

30 сентября 2021 – Премьера песни

7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля

14 октября 2021 – Тезка острова Юрий

21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…

29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»

2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»

11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии

18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»

25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева

2 декабря 2021 – Между небом и землей

9 декабря 2021 – Почти загадочная история

16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая

23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое

29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»

13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта

20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»

28 января 2022 – Творческая удача

3 февраля 2022 – Еще одна премьера

10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку

17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора

24 февраля 2022 – Возвращение на остров

3 марта 2022 – Всему свету по строчке…

10 марта 2022 – О Сахалине с любовью