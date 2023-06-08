Сюда стоило вернуться

На своей страничке в интернете южносахалинец Виктор Сорокин вместо того, чтобы сообщить что-то о себе, написал: «Пусть обо мне расскажут друзья». А раз так, пришлось обратиться к другу юности и, кстати, тоже участнику нашего проекта журналисту Ярославу Сафонову:
– Мы с Виктором в 1980-е учились в Южно-Сахалинском пединституте. Веселый, заводной, спортивный, с гитарой, он всегда был в центре внимания. Едем на уборку картофеля, а это не самый легкий труд. Особенно когда пасмурно, настроение не то. И тут появляется Витя Сорокин, и у всех словно гора с плеч…
В путинном отряде на Итурупе запомнились нескончаемые смены у конвейера, тяжелый физический труд на рыбообработке. Виктор никогда не унывал, старался подбодрить ребят. А еще мы ходили в походы, смотрели интересные места, горячие источники. Запомнилось озеро Красивые Глазки с ледяной водой. В него с еще одним однокурсником Виктор бесстрашно нырял с большой скалы. Это было рискованно, я бы не отважился… Замечательно, что и сегодня он не расстается с гитарой, поет и сочиняет песни.
Одну из первых композиций «Ангел» Сорокин написал в Самаре, куда уехал в 28 лет. Впервые спел ее перед большой аудиторией там же на площади имени Высоцкого, а потом и в здании, где когда-то давал концерт Владимир Семенович. «Ангела» услышал друг детства, позвонил:
– У тебя отличная песня получилась. А ты не мог бы что-нибудь про родной Сахалин написать?
– Как-то страшновато, вдруг не получится? – засомневался Виктор. Тогда настроение было на миноре – развелся с женой. Стал припоминать житейские истории, связанные с любимым островом. Неделю сидел в раздумьях. В итоге сочинил диалог с узбеком, который и предварил композицию. Услышав его, аранжировщики в студии рассмеялись, но все записали с первого дубля.
– Впервые песню «На Сахалин» я исполнил в Самаре, – рассказал Виктор. – На остров привез. Зажигательная, она друзьям понравилась и зажила своей жизнью. Я ее пел на День милиции, в кафе СахГУ, на днях рождения знакомых по их просьбе.
Автора клипа, который появился в интернете, Сорокин не знает. Говорит, кто-то по доброй воле его сделал, и он не в обиде. И продолжает:
– Песня оказалась в руку, да и в ногу тоже (смеется). Ноги сами здесь оказались. Ради второй «половинки» приехал. Татьяна сказала: «Я с родного острова не уезжала и к тебе не приеду. Давай возвращайся». На Сахалине я заново женился. Вспомнил свою первую профессию – учитель географии. Позже стал юристом.
Гитару освоил самоучкой. Сочиняет мелодии обычно в трех версиях – рок, диско или в народном стиле – и выбирает лучшую. Все песни аранжирует в Самаре у Павла Полякова и Владимира Ермилова. Они понимают автора с полуслова. Виктор обозначает тему, определяет, какие инструменты будут звучать, задает ритм, мелодику, предлагает свой вариант вокала. А нюансы аранжировки – дело студийных профессионалов.
Про остров этот автор написал более 20 песен. Все они сюжетные, балладные. Года два назад Виктор Сорокин встал на горные лыжи, и появился радостный повод написать песню «Покатушки, или Горные лыжи». Она и ему, и многим знакомым очень нравится, как и осенняя композиция «На Сахалине солнце, дождь»…
Нет сомнения в том, что остров подарит Виктору еще много сюжетов для новых сочинений.
Людмила Степанец.
Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
28 января 2022 – Творческая удача
3 февраля 2022 – Еще одна премьера
10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку
17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора
24 февраля 2022 – Возвращение на остров
3 марта 2022 – Всему свету по строчке…
10 марта 2022 – О Сахалине с любовью
17 марта 2022 – Наш Тихоокеанский флот
24 марта 2022 – «Ровно восемь часов назад»
31 марта 2022 – «Здесь я дома»
7 апреля 2022 – Под гитарные аккорды
14 апреля 2022 – Поющий поэт
21 апреля 2022 – «Это гавань моя»
5 мая 2022 – Верность музыке и Сахалину
12 мая 2022 – Творчество под знаком любви
19 мая 2022 – Возвращение в город юности
27 мая 2022 – Обронила перышко жар-птица
2 июня 2022 – Вольным нареченный
9 июня 2022 – Музыкальный союз земляков
17 июня 2022 – Ну как, Сахалин, дела?
24 июня 2022 – Хип-хоп о Сахалине
30 июня 2022 – Ее «Белая сирень»
8 июля 2022 – «Сахалинская любовь»
14 июля 2022 – «На свете много островов, но ты один…»
21 июля 2022 – «Мне очень дорог край родной»
28 июля 2022 – Ему звезда упала на ладошку
7 августа 2022 – «Сахалин, конечно, не Австралия»
13 августа 2022 – Хиты от Евгения Мухина
19 августа 2022 – Бард-чемпион
26 августа 2022 – На очереди – блюз
2 сентября 2022 – «Благодарим, солдаты, вас!»
9 сентября 2022 – «Рыбкой зеленой плывет Сахалин»
16 сентября 2022 – «Край островной»
23 сентября 2022 – «Мыс Свободный»
30 сентября 2022 – На берегу родной земли
7 октября 2022 – Человек-оркестр Сусунайской долины
14 октября 2022 – Здесь все не так, как на Большой земле
21 октября 2022 – Композицию удачно «сварганили»
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4 ноября 2022 – Край красоты Сахалин
11 ноября 2022 – Жемчужина в бусах России
18 ноября 2022 – Проект в проекте
25 ноября 2022 – Первая ласточка «Полевой почты»
2 декабря 2022 – Вторые Сочи – Сахалин
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16 декабря 2022 – «Охотское море, Татарский пролив…»
23 декабря 2022 – «На всю страну такой один – Сахалин»
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10 февраля 2023 – Что надежнее, чем якоря?
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18 мая 2023 – Уезжая, возвращайтесь!
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